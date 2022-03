Prinz Philip Gedenkfeier: Bewegende Zeremonie in der Westminster Abbey

Von: Eva-Maria Moosmüller

Bei der Gedenkfeier gedachten Royals aus aller Welt ein Jahr nach seinem Tod Prinz Philip. Queen Elizabeth II. konnte trotz Gesundheitsproblemen dabei sein.

London – Im vergangenen April verstarb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Abschied in der St George’s Chapel konnten damals aufgrund der Corona-Pandemie nur seine engsten Angehörigen nehmen. Ein Jahr später gab es nun aber auch für den europäischen Hochadel endlich die Gelegenheit, das Leben des Herzogs von Edinburgh noch einmal gebührend zu würdigen. Bei der Gedenkfeier in der Westminster Abbey hatten sich nahezu alle gekrönten Häupter Europas versammelt. Auch Queen Elizabeth (95) konnte trotz gesundheitlicher Probleme teilnehmen.

Erst kurz vor Beginn der Gedenkfeier für Prinz Philip hatte der Palast die Teilnahme von Queen Elizabeth offiziell bestätigt. Sie war von Schloss Windsor aus gemeinsam mit ihrem Sohn Prinz Andrew (62) nach London gefahren, der sie auch an seinem Arm in die Kirche geleitete. Der Herzog von York zeigte sich erstmals seit den Missbrauchsvorwürfen wieder in der Öffentlichkeit.

Die Gedenkfeier für Prinz Philip wäre wohl genau nach seinen Vorstellungen gewesen. © Dominic Lipinski/dpa

Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme betrat die Königin die Westminster Abbey über den Seitenflügel, fernab der wartenden Fotografen vor dem Haupteingang. So ließ sich für sie der Weg zu ihrem Sitzplatz abkürzen. Die Monarchin wirkte sehr gefasst und durchaus fit. Am Ende ließ sie es sich nicht nehmen, noch ein paar persönliche Worte mit einigen Gästen auszutauschen. Neben ihr saß während des Gottesdienstes ihr Sohn Prinz Charles (73) und fungierte wohl als wichtigste Stütze für seine Mutter.

Kate Middleton (40) und Prinz William (39) zählten natürlich ebenfalls zu den Vertretern der Royal Family. Sie hatten sogar zur großen Überraschung ihre ältesten Kinder Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) mitgebracht. Die beiden verfolgten die Feier mit neugierigen Blicken auf ihren Stühlen zwischen ihren Eltern. Auch Zara (40) und Mike Tindall (43) hatten ihre Töchter dabei, ebenso Peter Phillips (44).

William und Kate hatten ihre Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte dabei. © Stephen Lock/Imago

Neben der britischen Königsfamilie fanden sich nahezu alle wichtigen Vertreter des internationalen Hochadels in der Westminster Abbey ein. Im Vorfeld war bereits angekündigt worden, dass die Royals nicht in Uniform erscheinen werden – laut des „Telegraph“ ganz im Sinne des Herzogs von Edinburgh, der stets einen „zurückhaltenden und bescheidenen“ Stil bevorzugte.

Prinzessin Beatrix war mit Königin Máxima und König Willem-Alexander nach London gereist. © Misha Shoemaker/Imago

Im Beisein von unter anderem Fürst Albert (64), König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50), König Felipe (54) und Königin Letizia (49) sowie König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia (78) leitete der Dekan von Westminster, David Michael Hoyle (65) die Gedenkfeier. Unter anderem eine Preisträgerin des „The Duke of Edinburgh’s Award“ kam direkt zu Beginn zu Wort und auch Bischof David Conner (74) blickte mit bewegenden Worten zurück auf das „Leben eines bemerkenswerten Mannes“.

Fürst Albert von Monaco und Letizia und Felipe von Spanien waren zu Prinz Philips Ehren gekommen. © Misha Shoemaker/Imago

Die Zeremonie war zweifellos nach Prinz Philips Geschmack. So enthielt das Blumenarrangement beispielsweise weiße Dendrobium-Orchideen – Blumen, die 1947 schon den Brautstrauß von Queen Elizabeth schmückten, als Philip sie zum Altar führte. Die Gemeinde sang außerdem gemeinsam das Lied „Guide Me, O Thou Great Redeemer“, das der Verstorbene noch zu Lebzeiten selbst für seinen Abschied ausgewählt haben soll.

Mit Abwesenheit glänzte wie erwartet Prinz Harry (37). Der Enkelsohn von Queen Elizabeth hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, nicht zu der Gedenkfeier zu Ehren seines Großvaters nach London zu kommen. Mit seiner Absage zog er nicht nur die Enttäuschung, sondern auch die Wut zahlreicher Royal-Fans auf sich. Ein Adelsexperte hatte gegenüber der „Daily Mail“ betont, er glaube, der Ehemann von Herzogin Meghan (40) werde es „sein Leben lang bedauern“, nicht bei dem Gottesdienst dabei gewesen zu sein. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.