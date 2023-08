Ruth Moschner scheitert bei „Gefragt - Gejagt“ an Silbereisen-Frage

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Mit einer Frage hatte Ruth Moschner bei „Gefragt – Gejagt“ ganz schön zu kämpfen. Dabei ging es ausgerechnet über Schlagermoderator Florian Silbereisen.

Berlin – Bei „Gefragt – Gejagt“ stellen Kandidaten ihr Wissen unter Beweis und messen sich in Viererteams mit einem sogenannten „Jäger“, den es zu bezwingen gilt, um die kostbar erspielte Geldsumme zu verteidigen. In der Ausgabe vom 5. August stellte sich auch Ruth Moschner (47) in der ARD-Show den kniffligen Aufgaben des Superhirns, kam bei einer Frage zu Schlagerlegende Florian Silbereisen (41) aber gehörig ins Straucheln.

„Macht mich fertig“: Ruth Moschner spielt bei „Gefragt – Gejagt“ mit

An der Seite von Lilo Wanders (67), Laura Karasek (41) und Lisa Feller (47) versuchte Ruth Moschner am Samstagabend bei „Gefragt – Gejagt: Der Quiz-Marathon“ ihr Glück. Und nachdem ihre Mitstreiter das Team in der Schnellfeuerrunde, in denen so viele Fragen wie möglich innerhalb einer Minute beantwortet werden müssen, auf stolze 8.500 Euro gebracht hatten, war schließlich die blonde Moderatorin an der Reihe.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Mir ist schlecht und ich habe ganz kalte Hände“, erklärte Ruth Moschner Showmaster Alexander Bommes (47), „Diese Position, hier zu stehen und man weiß nicht, was kommt, man kann nicht mitlesen […] ich sag’s dir, es macht mich fertig.“ Die ersten Runden konnte sie zwar noch erfolgreich beantworten, bei einer Frage kam der selbstbewusste TV-Star dann aber mächtig ins Stolpern.

„Gefragt – Gejagt“: Eine weltweit erfolgreiche Quiz-Show Mit „Gefragt – Gejagt“ begeistert die ARD hierzulande seit 2012 ein Millionenpublikum, das Konzept der Quizshow stammt aber nicht aus Deutschland, sondern vom britischen Sender ITV. Unter dem Titel „The Chase“ (deut. „Die Jagd“) läuft der Vorreiter von „Gefragt – Gejagt“, bei dem die Kandidaten wie auch im Ersten gegen einen „Jäger“ antreten, dort schon seit 2009 und wird von Schauspieler Bradley Walsh (63) moderiert.

Zwei Metalle im Namen: Ruth Moschner kämpft bei „Gefragt – Gejagt“ mit Frage zu Florian Silbereisen

„Der Name welchen Moderators besteht aus gleich zwei Metallen?“, wollte ihr Gegenüber wissen. „Keine Ahnung“, erklärte Ruth Moschner laut lachend und mit einem ahnungslosen Gesichtsausdruck. Des Rätsels Lösung: Florian Silbereisen. Ganz schön peinlich für die ehemalige „Riverboat“-Moderatorin, schließlich stand sie mit dem Schlagerstar in der Vergangenheit schon des Öfteren auf der Bühne, so wie 2012 neben „Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross (47) beim „Winterfest“.

Ziemlich peinlich: Bei „Gefragt – Gejagt“ kam Ruth Moschner einfach nicht darauf, dass Florian Silbereisen die Antwort zu einer Frage war. © Screenshot/ARD/Gefragt - Gejagt: Der Quiz-Marathon/Folge vom 5. August 2023; IMAGO/HOFER (Fotomontage)

Am Ende schaffte es Ruth Moschner im Spiel gegen den „Jäger“ zwar auf 40.000 Euro, scheiterte aber daran, ein inspirierendes Zitat entweder David Garrett (42), DJ BoBo (55) oder Arnold Schwarzenegger (76) zuzuordnen. „Komm bald wieder“, tröstete Alexander Bommes den prominenten Ratefuchs, kichernd erwiderte diese aber nur: „Nein, ruf mich nicht mehr an.“

Mit „Gefragt – Gejagt“ konnte die ARD am Samstagabend ein Millionenpublikum begeistern, am Wochenende kamen aber auch die Produktionen der privaten Sender bei den Zuschauern gut an. Im Quotenduell zwischen RTL und Sat.1 am Freitagabend gab es derweil eine bittere Niederlage. Verwendete Quellen: ARD/Gefragt – Gejagt: Der Quiz-Marathon/Folge vom 5. August 2023