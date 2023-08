Gegen das Quotentief? „Rote Rosen“ setzt auf Gastauftritt von GZSZ-Star

Der Neue von Merle

Merle stellt bei „Rote Rosen“ ihren neuen Geliebten vor – Silvio ist jetzt der Mann an ihrer Seite. Kann Schauspieler Alberto Ruano das Auf und Ab der Quoten vielleicht beruhigen?

Lüneburg – Die ARD-Daily „Rote Rosen“ bereitet dem Sender angeblich immer wieder Kopfschmerzen. Mal landet die Serie Rekordquoten, dann schwächt sie wieder enorm ab. Könnte ein Neuzugang in Lüneburg nun für mehr Aufwind sorgen? Silvio (gespielt von Alberto Ruano, 48) ist der neue Mann an Merles (Anja Franke, 58) Seite. Die Blumenhändlerin hat den Biologen in Costa Rica kennen und lieben gelernt – und ihn prompt mit nach Hause genommen. Er soll für ein rund fünfwöchiges Gastspiel bleiben.

Alberto Ruano ist ein bekanntes Gesicht

Und aufmerksamen Daily-Fans dürfte der Schauspieler durchaus bekannt vorkommen. Bereits in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ wirkte Ruano mit, spielte dort den Unternehmer Pedro Navarro. 2018 mimte er in „Alles was zählt“ den Sportarzt Sebastian Hausen. Und auch international konnte er bereits kleinere Rollen verbuchen – er war im Netflix-Hit „Das Damengambit“ an der Seite von Anya Taylor-Joy (27) zu sehen.

Der spanische Schauspieler, der in der Schweiz geboren wurde und insgesamt sieben Sprachen beherrscht, gab der „Lüneburger Landeszeitung“ im Rahmen seines „Rote Rosen“-Engagements ein Interview. Dass er optisch „eher der Latino-Typ“ sei und noch dazu Standardtanz beherrsche, kam ihm für den ARD-Dreh zugute. Für eine Salsa-Tanzszene habe er seine „Basics“ herausgeholt.

Polyglotter Schauspieler verwirklicht eigenes Projekt

Aktuell arbeitet der facettenreiche Schauspieler an einem eigenen Projekt - als Produzent, Regisseur und Darsteller. Auch das Drehbuch für die geplante Romantikkomödie habe er selbst geschrieben. Das „bisschen spezielle“ Projekt - ein Sechsteiler in Schwarz-Weiß - soll Ende dieses Jahres oder im kommenden Jahr fertiggestellt werden. „Es macht extrem viel Spaß, es ist wie ein eigenes Baby“, betont Ruano.

