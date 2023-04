„Es geht los“ beim Bergdoktor: Hans Sigl und Ronja Forcher zeigen erste Dreh-Bilder von Staffel 17

Von: Lukas Einkammerer

Die 17. „Bergdoktor“-Staffel soll zwar erst 2024 im ZDF laufen, die Dreharbeiten haben aber bereits begonnen. Nun melden sich Hans Sigl und Ronja Forcher vom Set in Ellmau.

Ellmau – Nach der sehr dramatischen und deutlich dunkleren 16. „Bergdoktor“-Staffel sind Fans schon sehr gespannt, wie es für Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine Familie weitergeht. Neue Folgen der ZDF-Heimatserie sind zwar erst für 2024 geplant, die Dreharbeiten sind aber bereits angelaufen, wie Hans Sigl und Serientochter Ronja Forcher (26) nun freudig verkünden.

Erste Botschaft vom Set: Hans Sigl und Ronja Forcher melden sich von den „Bergdoktor“-Dreharbeiten

Die Monate, die seit ihrem letzten Abstecher nach Ellmau vergangen sind, haben die „Bergdoktor“-Stars genutzt, um an diversen anderen Projekten zu arbeiten, nun geht es aber endlich wieder ans Eingemachte. Am Dienstag (25. April) teilte Ronja Forcher mit ihren Instagram-Followern bereits ein paar erste Eindrücke aus der Region Wilder Kaiser und posierte mit Barbara Lanz (39), die ihre Tante Caro Pflüger spielt, in der Garderobe. Auch ihr Serienpapa Hans Sigl ist inzwischen am Set eingetrudelt.

Mit einer Videobotschaft bei Instagram melden sich die beiden von ihrem allerersten Drehtag für die 17. „Bergdoktor“-Staffel. „Leute, Leute, Staffel 17“, kündigt Hans Sigl feierlich an, während Ronja Forcher in die Kamera jubelt. Beide tragen Outfits, die unverkennbar zu ihren Figuren passen und im Hintergrund sind bewaldete Berghänge und Bagger zu erkennen – an reichlich Outdoor-Aufnahmen wird also auch in den neuen Episoden offensichtlich nicht gespart.

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, erklärt Hans Sigl und verspricht: „Wir werden natürlich kundtun und haben Spaß.“ In den kommenden Wochen und Monaten werden die beiden sicherlich den einen oder anderen Schnappschuss vom Dreh mit ihren Fans teilen, um die lange Wartezeit auf die neuen Folgen zu versüßen.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Wird Zeit“: Hans Sigl und Ronja Forcher begeistern Fans mit Video vom „Bergdoktor“-Set

In den Kommentaren bei Instagram flippen die „Bergdoktor“-Fans regelrecht aus vor Freude. „Wird ja auch Zeit“, schwärmt eine Userin, „Schön euch wiederzusehen“, tut es ihr eine andere gleich. Dass die Vorfreude auf neue Geschichten aus Ellmau vor allem dieses Jahr immens groß ist, dürfte nicht überraschen – schließlich nahm die 16. Staffel für die Grubers kein besonders versöhnliches Ende und ließ einen fiesen Cliffhanger nach dem anderen zurück.

Können Martin und Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 51) ihren Streit beilegen? Wird Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) wieder aus dem Koma erwachen? Bis es auf diese brennenden Fragen endlich Antworten gibt, dauert es leider noch eine Weile, aber zumindest hat das Publikum nun die Gewissheit, dass diese Handlungsstränge schon bald aufgelöst werden. Und wer weiß, vielleicht lassen Hans Sigl und Co. bei den „Bergdoktor“-Fantagen Mitte Mai ja ein paar erste Details durchsickern? Erst kürzlich hat Hans Sigl schon über die kommende und „leichtere“ „Bergdoktor“-Staffel geplaudert. Verwendete Quellen: Instagram, fuersie.de