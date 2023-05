Carmen Geiss zeigt sich mit Pamela Reif und Katja Krasavice – „Geht überhaupt nicht“

Fans sind verärgert

Carmen Geiss löst bei Instagram einen regelrechten Shitstorm aus, nachdem sie ein Foto mit Pamela Reif und Katja Krasavice postet. Fans sind außer sich vor Empörung:

Carmen Geiss überrascht regelmäßig mit schicken Fotos auf ihrem persönlichen Instagram-Profil. Diesmal posiert die beliebteste Millionärsgattin Deutschlands mit zwei blonden Bekanntheiten auf einem Hamburger Event. Offenbar verbringt Carmen den Abend mit Pamela Reif und Katja Krasavice. Schließen die Geissens da etwa neue Freundschaften? Warum dadurch ein Shitstorm zustande kommt, verrät MANNHEIM24:

Name Carmen Geiss Geburtsdatum 5. Mai 1965 (58 Jahre) Ehepartner Robert Geiss (verheiratet seit 1994)

Carmen Geiss verbringt den Abend mit Pamela Reif und Katja Krasavice

Unter den beiden Fotos mit den zwei Geschäftsfrauen Pamela Reif und Katja Krasavice, die in den letzten Jahren das deutsche Internet begeisterten und auch den einen oder anderen Shitstorm auslösten, schreibt Carmen Geiss folgende Worte: „Gestern haben wir tolle Leute kennengelernt. Es war der Burner! Danke, dass wir @pamela_rf und @katjakrasavice kennenlernen durften. Was für tolle Frauen!! Sehr bodenständig und authentisch!!“

Bekanntlich ist die glamouröse Geissens-Mutti Carmen ebenfalls nicht frei von Shitstorms. So wüten die Fans bei Instagram, wenn Carmen Geiss Fotos von sich im Fellmantel veröffentlicht, sodass die Millionärsgattin sogar offizielle Statements zu diesem Vorfall machen muss.

„Hätte mehr Menschenkenntnis von dir erwartet“ – Fans sind wütend auf Carmen Geiss

Bei Pamela Reif und Katja Krasavice war die Lage in diesem Jahr bereits etwas angespannter. Ständig wird den beiden prominenten Frauen auf die Finger geguckt und jeder Fehler auf die Goldwaage gelegt. So wird Pamela Reif Transfeindlichkeit unterstellt, nachdem sie ein TikTok-Video hochlädt. Einfach scheint das, was ihr Erfolg mit sich zieht, nicht zu sein. Doch die beiden Frauen lassen sich davon nicht irritieren und bleiben sich selbst treu.

Vermutlich weiß Carmen Geiss diese Eigenschaft an den beiden jungen Frauen zu schätzen. Alles andere als begeistert scheinen die Fans von ihren warmen Worten zu sein. „Bodenständig und authentisch? Naja, ich hab meine Zweifel. Für mich warst du bisher bodenständig aber auf das Niveau beider Damen kann und möchte ich gern verzichten. Schade, ich hätte mir mehr Menschenkenntnis von dir erwartet. Es gibt soviel tolle Frauen“, kommentiert jemand unter Carmens Bildern.

„Diese Katja geht überhaupt nicht“ – fiese Kommentare unter Carmen Geiss‘ Foto

„Feier euch immer aber diese Katja geht überhaupt nicht klar…“ heißt es weiter in den Instagram-Kommentaren. „Was ist denn an Katja bitteschön bodenständig und authentisch? Hilfsbereit ok, aber alles andere an ihr ist, wie ich finde, nicht echt“, kommentiert ein Mann. „Katja – eine tolle Frau? Wow, ich hab mehr Menschenkenntnis von Carmen erwartet“, so ein anderer Fan von Carmen Geiss unter dem gemeinsamen Foto. Wie tz.de berichtet, macht sich auch Schlagerstar Ikke Hüftgold über Katja Krasavice lustig.

Trotz 24.000 Likes (Stand: 11. Mai) scheinen die Kommentare feindlich gestimmt zu sein – vor allem gegen Katja Krasavice. Aber so sind die sozialen Medien nun mal. Auch Carmens Tochter Davina Geiss erntet zahlreiche Hasskommentare wegen ihrem neuen Selfie auf Instagram.

Andere Fans verteidigen Katja Krasavice in den Kommentaren unter Carmen Geiss Foto

Zum Glück gibt es aber auch Fans und Follower, die etwas mehr gute Laune verbreiten: „Wow sehr starke Fotos“, „Ich liebe Katja. So ehrlich und hilfsbereit wie sie ist gibt es wenige!“, „Katja Krasavice setzt sich wenigstens ein – sowohl für alleinerziehende Mütter als auch für andere Frauen. Das muss man erst mal machen als Person, die in der Öffentlichkeit steht!“ Und andere nette Botschaften mischen Fans unter die Hasskommentare. (mad)

