Eiskalt geklaut? Trennungstext von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack scheint abgeschrieben

Von: Lukas Einkammerer

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. In einem emotionalen Post bei Instagram gab das Noch-Ehepaar das Beziehungsaus bekannt. Doch der Text scheint von Promi-Kollegin Nazan Eckes kopiert worden zu sein.

Traunstein – Abschreiben gehört sich nicht, das weiß jedes Kind. Bei einer nervenaufreibenden Matheprüfung in der Schule wandern die Augen schon mal zum Blatt des Tischnachbarn, aber spätestens, wenn es als Erwachsener um emotionale Trennungsbotschaften geht, sollte man sich auf die eigene Feder verlassen. Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) scheinen sich dies nicht zum Motto gemacht haben, denn ihr rührendes Statement zum Beziehungsaus sieht dem einer Promi-Kollegin sehr ähnlich.

Bloß Zufall? Trennungs-Statement von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack klingt wie das von Nazan Eckes

Nach monatelanger Spekulation über ihre Ehe folgte am 11. November dann die traurige Gewissheit: Bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ist alles aus und vorbei. Mit einem farblosen Selfie und einer emotionalen Botschaft meldeten sie sich auf Instagram und brachen die Herzen aller, die trotz Bangen noch immer auf ein Liebes-Comeback des einstigen Schlager-Traumpaares hofften. „Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele“, liest sich das persönliche Statement.

Beim ersten Lesen treiben die sorgfältig gewählten Worte sicher so manchem Schlagerfan Tränen in die Augen, wer genauer hinschaut, merkt aber: Sie kommen irgendwie bekannt vor. „Wenn einer sagen kann ‚in guten wie in schlechten Zeiten‘, dann wir“ – genau so stand es im Oktober auch im Trennungs-Post von Nazan Eckes (46), die damals ihre Trennung von Künstler Julian Khol (42) publik machte. Überraschend, dass Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack diesen Satz einfach so übernommen haben.

„Durch den Sturm gekämpft“: Trennungsbotschaft von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei Nazan Eckes abgeschaut

Wenn man die beiden Bildunterschriften vergleicht, springen sogar noch mehr Gemeinsamkeiten ins Auge: „Wir haben uns durch manchen Sturm gekämpft“, schreiben Stefan Mross und seine Verflossene – Nazan Eckes drückt sich fast genauso aus. Hier und da wurde ein Wort hinzugefügt oder weggelassen, andere Passagen sind aber exakt gleich. So heißt es in beiden Botschaften: „Getrennt und doch zusammen. Individuen und doch eine Einheit.“

Besonders unglücklich für das Noch-Ehepaar, dass der Zeitstempel auf der Bilderplattform ziemlich genau festhält, wer hier von wem abgekupfert hat. Die Unterstützung ihrer treuen Anhänger haben sie in dieser schweren Zeit aber auch trotz Instagram-Plagiat garantiert. In den sozialen Medien reagieren Fans auf die Trennung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Verwendete Quellen: Instagram/nazaneckes, stefan.mross, anna.carina.woitschack; desired.de, promipool.de