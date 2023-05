Gelöschte Nachricht über Kate: Lüge von Meghan nach Jahren aufgedeckt

Von: Lukas Einkammerer

Lange hieß es, Meghan Markle hätte vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry nichts über die britischen Royals gewusst. Eine nun aufgetauchte Nachricht beweist das Gegenteil.

Montecito, Kalifornien – Von einem Leben wie dem von Meghan Markle (41) können viele junge Frauen nur träumen. 2016 trifft die US-Amerikanerin Prinz Harry (38), 2018 geben sich die beiden das Ja-Wort und 2019 wird mit der Geburt von Archie (3) das Liebesglück perfekt. Von der Schauspielerin zur Herzogin von Sussex – auf dem Papier klingt es wie ein Märchen. Zur Debatte stand in den vergangenen Jahren aber stets eine Frage: Wie viel wusste Meghan vor Harry wirklich von ihrer neuen Familie?

Wusste Meghan Markle wirklich nichts über Harrys Familie?

Einen Namen konnte sich Meghan Markle durch ihre diversen Schauspielrollen, insbesondere in der Serie „Suits“, auch schon vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry machen. Dennoch ist ihr öffentliches Profil in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches gewachsen, auch wenn sie die Karriere vor der Kamera sowie ihre vielen Nebenprojekte mit der Heirat ins Hause Windsor aufgeben musste. Im Tausch für ein Leben als Royal war dies bestimmt keine allzu schwere Entscheidung – worauf genau sie sich einließ, soll ihr aber nicht bewusst gewesen sein.

Wie Meghan Markle in den vergangenen Jahren wiederholt behauptet hat, habe sie von den britischen Royals nicht viel gewusst und größtenteils vor allem über Harry von seiner Familie und deren Traditionen erfahren. In dem umstrittenen Interview mit Talkshow-Ikone Oprah Winfrey (69) im März 2021 beteuerte Meghan erneut ihr Unwissen und auch in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ waren ihre angeblich „surrealen“ ersten Erfahrungen mit den Windsors Thema. Dass dies nicht die ganze Wahrheit zu sein scheint, dürfte ein alter Blogeintrag nun abermals belegen.

Meghan Markles Blog „The Tig“ Auf ihrem Blog „The Tig“, der nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannt wurde und 2014 online ging, teilte Meghan Markle diverse Beiträge zu Feminismus und Philanthropie sowie Rezepte und Interviews mit anderen Prominenten, darunter Tennis-Legende Serena Williams. Wie Meghans guter Freund Silver Tree in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ erklärte, sei die Website von ihr als „bester Freund, der dir alle Dinge, die du gern wissen würdest, auf einmal erzählt“ beschrieben worden. 2017 wurde die Seite endgültig geschlossen. (Quelle: Daily Mail)

„Endlose Konversation“: Meghan Markle zieht in gelöschter Nachricht über Hochzeit von Kate her

In einem Post auf ihrer mittlerweile gelöschten Website „The Tig“ bezog die Herzogin von Sussex 2014 laut Daily Mail Stellung zum Traum vieler Mädchen, Prinzessin zu werden und verlor dabei über ihre heutige Schwägerin Kate Middleton (40) keine besonders netten Worte. „Erwachsene Frauen scheinen diese Kindheitsfantasie zu haben“, schreibt Meghan, „Seht euch nur den Pomp und die Umstände rund um die royale Hochzeit und die endlose Konversation über Prinzessin Kate an.“

Sie selbst sei an einem Leben als „Cinderella“ nicht interessiert und identifiziere sich eher mit der Cartoonfigur She-Ra, einer Kriegerprinzessin. Dass sie so offen über die britischen Royals schreibt, zeugt davon, dass sie eindeutig mehr mit ihrer angeheirateten Familie vertraut war, als sie die Öffentlichkeit glauben lassen wollte.

Freundinnen werden Meghan Markle und Kate Middleton bestimmt nicht mehr. Ein wieder aufgetauchter Blog-Eintrag von Meghan, in dem sie über Kate herzieht, dürfte das Verhältnis der beiden nur noch verschlimmern. © IMAGO/Cover-Images; dpa/PA Wire/Daniel Leal (Fotomontage)

Meghans Behauptung, nichts über die Royals gewusst zu haben, ist in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren widerlegt worden. So zeigt ein altes Familienfoto eine jugendliche Meghan Markle vor dem Buckingham Palace und in einem Video aus dem Frühjahr 2016 soll sie laut Vanity Fair zwischen Harry und William wählen – und sich für Harry entscheiden. Dieser scheint seiner Gattin jedoch zu glauben und beschreibt in seinen Memoiren „Spare“ sogar einen Moment, in dem Meghan Prinz Andrew (63) für den Assistenten der Queen gehalten haben soll.

Dem geschädigten Verhältnis zwischen der Herzogin von Sussex und dem britischen Königshaus wird der fast zehn Jahre alte Blogpost bestimmt keinen Gefallen tun. Ohnehin ist längst klar, dass Meghans Zeit in der königlichen Familie vorbei ist. Ihr Fehlen bei der Krönung von König Charles III. (74) am Samstag (6. Mai) dürfte nach diesen jüngsten Schlagzeilen vor allem Kate recht wenig bedauern. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, vanityfair.com