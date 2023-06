„Auseinandersetzung mit mir selbst“

Kaum ein anderes Thema polarisiert wie das Gendern. Kerstin Ott ist sich noch nicht sicher, wie zu Gender*Sternchen steht, wie die Schlagersängerin nun verrät.

Heide – Sternchen, Doppelpunkt, Binnen-I. Die Gender-Thematik beschäftigt seit Jahren nicht nur den Stammtisch im Wirtshaus, sondern auch die Politik. Dabei sind sich die Deutschen nicht wirklich einig und so wird weiter heftig diskutiert. Schlager-Star Kerstin Ott weiß hingegen noch nicht, wie sie zur gendergerechten Sprache steht.

Gender*Sternchen ja oder nein? Kerstin Ott ist beim Thema Gendern noch unschlüssig

Während viele ihrer berühmten Kollegen öffentlich gegen das Gendern schimpfen, es sogar wie Didi Hallervorden (87) „Vergewaltigung der Sprache“ nennen, überraschen andere wie beispielsweise Roland Kaiser mit Aussagen wie: „In der sprachlichen Entwicklung steckt eine Menge Toleranz und Reflexion. Man muss die Sprache korrigieren“.

Wo Kerstin Ott in dieser Diskussion steht, weiß die Schlagersängerin noch nicht so recht, wie sie nun im Interview mit der Initiative Gesichter der Demokratie verrät. Auf die Frage, was sie denn eigentlich von „Gender*Sternchen, Gender:Doppelpunkt, Gender_Gap oder Sprechpausen“ halte, antwortete die Kerstin Ott: „Ich befinde mich damit noch in einer Auseinandersetzung mit mir selbst, um herauszufinden, ob ich es gut finde oder nicht“. Die Frage könne sie also noch nicht beantworten.

„Es gibt Wichtigeres“: 2011 findet Kerstin Ott Gendern noch nervig

Eine Aussage, die überrascht. Immerhin bezeichnete Kerstin Ott in einem Interview 2011 Gendern noch als nervig. „Ich finde, dass es manchmal einfach viel zu viel ist. (…) Es gibt wichtigeres, als auf irgendeinen Bus hinten draufstehen zu haben: männlich, weiblich, divers“, so die Schlagersängerin bei „Käpt‘ns Dinner“ mit Michel Abdollahi (42). „Das wird auch auf viel Kritik stoßen. Das weiß ich auch“, reflektiert Kerstin Ott. Ob sie jetzt tatsächlich gendert oder nicht, lässt sie offen.

Eine ganz klare Meinung hat hingegen Harald Schmidt im Fall Till Lindemann. Beim „Sonntags-Stammtisch“ im BR äußerte sich nun auch Kult-Entertainer zum Rammstein-Skandal. Verwendete Quellen: faces-of-democracy.org/kerstin-ott/ & ARD/Käpt‘ns Dinner

