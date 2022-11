„Ich genieße gerne“: Helene Fischer verrät – sie gönnt sich abends gerne mehrere Gläser Wein

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer ist erfolgreicher als je zuvor. Aber auch ein absoluter Superstar muss sich mal entspannen. Wie die Schlager-Legende einst gestand, gönnt sie sich deshalb abends gerne das eine oder andere Glas Wein.

Ammersee – Wenige Künstler haben die moderne deutsche Musiklandschaft so sehr geprägt wie Helene Fischer (38). Seitdem sie 2006 ihr erstes Album „Von hier bis unendlich“ veröffentlichte, hat sie sich als die unangefochtene Königin des Schlagers etabliert – und gibt ihren goldenen Thron so schnell nicht mehr her. Im August heizte Helene in der Messe München ein, nächstes Jahr geht es auf eine kolossale Live-Tournee – der Terminkalender im Hause Fischer kann sich also sehen lassen.

Live-Tournee, Fernsehauftritte und Rekordverkäufe: Helene Fischer ist schwer gefragt

Helene Fischers Sensationserfolg kommt aber natürlich nicht von irgendwoher. Vor allem ihre musikalische und stilistische Verwandlung von der lieben und sonnigen Schlagersängerin hin zur selbstbewussten Weltklasse-Performerin dürfte dazu beigetragen haben. Heute ist die Ex-Freundin von Florian Silbereisen (41) schwer gefragt, ihre Konzertkarten sind in Sekundenschnelle ausverkauft und die CDs fliegen regelrecht über den Ladentisch.

Bei all dem Stress nimmt sich das Ausnahmetalent aber auch reichlich Zeit für Töchterchen Nala und ihren Liebsten Thomas Seitel (37) – und natürlich auch für sich selbst. Aber was genau macht so ein Superstar eigentlich fernab der Kameras und der großen Bühnen, wenn nicht alle Welt zuschaut? Als sie 2019 in Frank Elstners (80) Interview-Format „Wetten, das war’s?“ zu Gast ist, gewährt Helene Fischer ein paar persönliche Einblicke in ihr sonst so geheimnisvolles Privatleben und gesteht: Sie lässt gerne mit mehreren Gläsern Wein den Tag ausklingen.

Freizeit-Aktivitäten der anderen Art: Diese Promis haben ungewöhnliche Hobbys Helene Fischer trinkt gerne abends ein Glas Wein – eine relativ normale Freizeitbeschäftigung, egal ob A-Promi oder nicht. Einige ihrer Promi-Kollegen widmen sich hingegen eher spezielleren Hobbys. It-Girl Paris Hilton (41) jagt Frösche und Popstar Taylor Swift (32) baut leidenschaftlich gerne ihre eigenen Schneekugeln. Musik-Legende Rod Stewart (77) spielt mit Modelleisenbahnen, Schauspieler Johnny Depp (59) mit Barbiepuppen und seine Hollywood-Kollegin Angelina Jolie (47) sammelt Messer. Na, solange es Spaß macht. (Quelle: thethings.com)

„Genieße gerne“: Helene Fischer spricht ganz offen über ihr Privatleben

„Das klingt jetzt so, als ob ich ein Alkoholproblem hätte. Hab ich nicht, aber ich genieße gerne“, erklärt Helene Fischer ihrem Gegenüber. „Und gerade mit netten Menschen den Abend zu verbringen, mit nicht nur einem schönen Glas Rotwein, sondern mehreren, finde ich großartig.“ Zuerst wirkt es ein wenig überraschend, solche Worte aus ihrem Mund zu hören, schließlich erscheinen Stars wie sie oft größer als das Leben. Aber den kleinen Sünden gibt sich jeder hin – egal ob man 124 Platinschallplatten hat oder nicht.

Was Helene im Gespräch mit Frank Elstner auch verrät: Sie geht an freien Tagen gerne in Naturparks und liebt es, ausgiebig zu frühstücken. Sympathisch. Da sieht man es doch wieder: Promis sind am Ende des Tages auch nur Menschen. Aber auch wenn sie in allen Lebenslagen derzeit auf Wolke Sieben schwebt, vor dummen Sprüchen ist man nie sicher. Denn tv-total Moderator Sebastian Pufpaff fiel auf, dass bei Helene Fischers Gesangseinlage im „Schlagerjubiläum“ ein paar schiefe Töne dabei waren. Verwendete Quellen: schlager.de, Wetten, das war‘s...? Folge vom 29.08.2019, thethings.com