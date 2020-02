Gina-Lisa Lohfink präsentiert neuen Look bei Instagram - Fans schockiert

Model Gina-Lisa Lohfink präsentiert bei Instagram ihren neuen Look. Ihre Fans reagieren geschockt.

Gina-Lisa Lohfink zeigt sich bei Instagram im neuen Look

Das Model aus Rödermark polarisiert: mal wieder

Rödermark - „Short Hair, don‘t care“: Gina-Lisa Lohfink hat es mal wieder getan. Weil das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) ihre Frisuren wechselt wie andere Menschen die Unterwäsche, war es nach Jahren der langen Haare mal wieder Zeit für einen Kurzhaarschnitt. Die Farbe: knallrot. Was auch sonst? Und natürlich hat die 33-Jährige ihren neuen Look umgehend mit ihren Fans bei Instagram geteilt. Die sind jedoch nicht gerade begeistert.

Model Gina-Lisa Lohfink präsentiert bei Instagram ihre neue Frisur: „Queen of Bob“

Auf den Bildern zeigt sich Gina-Lisa Lohfink in engem schwarzen Top, Ausschnitt ist - na klar - reichlich vorhanden. Dazu trägt sie eine schwarze Leggings mit einem roten länglichen Streifen. Zufall? Wohl eher nicht. Fallen doch ihre neuen knallroten, kurzen Haare direkt ins Auge. Denn: Das Model aus Rödermark trägt jetzt Bob. Auf einem weiteren Bild zeigt sie sich gemeinsam mit der Macherin ihrer neuen Frisur: Diana.

Doch was wären ein paar Bilder der neuen Frisur ohne passendes Video samt Botschaft für die Fans? So strahlt Gina-Lisa Lohfink* in die Kamera: „Hallo ihr Lieben, hier ist eure Gina und das ist Diana. Sie hat mir heute einen wuuuuunderschönen Bob gemacht.“ Doch damit nicht genug der Lobhudelei, Gina-Lisa setzt noch einen drauf: „Wirklich, sie ist die Queen of Bob!“ Wow, das lassen wir einfach mal so stehen, liebe Gina-Lisa.

Fans reagieren auf Bild von Model Gina-Lisa Lohfink bei Instagram entsetzt

Ihre Fans können das jedoch offenbar nicht so einfach stehen lassen. So schreibt eine Userin unter das Bild bei Instagram: „Irgendwie kann ich mich nicht an die roten Haare gewöhnen, geschweige an den Bob.“ Eine andere meint nur trocken: „Ich fand schwarz viel besser liebes (sic!).“ Ein Fan stört sich an der Haarfarbe und fragt: „Wo sind deine blonden Haare?“

Diese Frage hatten sich Fans schon bei Gina-Lisa Lohfinks Gastauftritt beim Dschungelcamp 2020 gestellt. Einige erkannten das Model aus Rödermark sogar nicht mehr wieder, hatten sie die 33-Jährige doch noch mit blonden Haaren in Erinnerung. Ein User poltert etwa bei Twitter: „Schlimm, was Gina-Lisa mit sich angestellt hat.“

Schlimm, was Gina - Lisa mit sich angestellt hat #ibes — Pyjamaheld (@nof__kingidea) January 19, 2020

Model Gina-Lisa Lohfink polarisiert mal wieder bei Instagram

Immerhin: Einige Fans stimmen bei Instagram nicht in den Shitstorm gegen die neue Frisur von Gina-Lisa Lohfink ein und feiern sie sogar dafür. „Finde ich super das du dich was traust und mal einen anderen Look ausprobierst. Steht dir Mega gut und die Farbe der hammer (sic!)“, schwärmt ein Fan.

Dabei ist es bei weitem nicht das erste Mal, dass das Model aus Rödermark bei Instagram mit einem Bild polarisiert. Während Gina-Lisa mit einem Bild in Reizunterwäsche ihre Fans fast in den Wahnsinn getrieben hat, entzückte sie ihre Anhängerschaft anschließend mit einem Unten-ohne-Bild. Und auch, wenn ihr neuer Look nicht bei jedem gut ankommt: Das nächste polarisierende Bild kommt. Garantiert.

Gina-Lisa Lohfink kehrt 2020 ins Dschungelcamp zurück* - jedoch nicht als Kandidatin. Ihre Fans reagieren entsetzt. Nach dem Auftritt spotten die Fans über Gina-Lisa Lohfink im Dschungelcamp 2020. Vor allem ihre äußerliche Veränderung stößt einigen übel auf.

Jahre zuvor erlebt Gina-Lisa Lohfink mit einem Gerichtsprozess ihre dunkelste Stunde*. Es geht um ein Video.

