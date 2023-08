Oma stirbt, Mutter wird krank: Joelina Drews verrät, wie schlecht es ihr wirklich ging

Von: Jonas Erbas

Jürgen Drews‘ Tochter Joelina hofft auf eine große Karriere im Pop und Schlager, musste auf ihrem Weg allerdings den ein oder anderen Rückschlag verkraften.

Dülmen – Als Kind eines echten Superstars hat man es nicht immer einfach – insbesondere dann, wenn man einen ähnlichen Karriereweg einschlägt. Diese Erfahrung musste auch Jürgen Drews‘ (78) Tochter Joelina (27) machen: Die Nachwuchssängerin steht schon eine ganze Weile auf der Bühne und versucht mit modernem Pop und R&B, sich aus dem Schatten ihres berühmten Vaters zu lösen. Wären da nicht die anderen Widrigkeiten des Lebens …

Herbe Rückschläge: So ging es Jürgen Drews‘ Tochter Joelina in den letzten Monaten

Denn Joelina Drews haderte vor nicht allzu langer Zeit noch mit sich selbst: „Ende des letzten Jahres wusste ich nicht genau, wie ich musikalisch weiter machen soll und will und hatte extreme Selbstzweifel, weil meine Erwartungen, vor allem an mich selbst und meine Musik einfach viel zu hoch waren“, gesteht die 27-Jährige im Interview mit schlagerpuls.com. Sie habe sich dann eine Auszeit genommen.

Die war offenbar auch dringend nötig: „Anfang dieses Jahres wurde meine Oma, die für mich wie eine Mutter war, schwer krank und ist leider vor zwei Monaten von uns gegangen. Meine Mama hatte ebenfalls gesundheitliche Probleme, das war ein zusätzlicher Schock für uns alle. Alles in allem war es eine sehr schwierige Zeit, in der ich trotz meiner eigenen Probleme für meine Familie da sein musste“, so Jürgen Drews‘ Tochter offen. Besonders bitter: Durch das Karriereende ihres Vaters habe sie zusätzlich „einen großen Druck“ verspürt.

Jürgen Drews auch als Produzent und Komponist erfolgreich Mit Hits wie „Ein Bett im Kornfeld" oder „Ich bau dir ein Schloss" machte sich Jürgen Drews im deutschen Schlager unsterblich. Doch der „König von Mallorca" trat auch als (Co-)Produzent und Songschreiber in Erscheinung, etwa für Bat-Maxx („Fledermaus-House", 1989), Benny Neyman („Je weet niet wat er in de sterren staat", 1992), Frank Lars („Müssen Männer immer Helden sein", 1998) oder Die Atzen („Sonnenstudio Marion", 2010).

Tritt sie in Jürgen Drews‘ Fußstapfen? Joelina singt bei „Schlagerstrandparty“

Joelina wolle Jürgen Drews‘ musikalisches Erbe „natürlich gebührend antreten“ – und ist der Musik deswegen letztendlich bis heute treu geblieben. Das hat sich unlängst ausgezahlt: Unter den wachsamen Augen des „Königs von Mallorca“ trat die 27-Jährige bei Florian Silbereisens (42) „Schlagerstrandparty“ (12. August um 20.15 Uhr im Ersten) auf, ist zudem am Sonntag (13. August) im „ZDF-Fernsehgarten“ zu Gast, wo sie mit Lucas Cordalis (56) ein Duett performen wird.

Für große Emotionen sorgte jüngst auch ein anderer Schlagerstar: Stefan Mross (47) teilte einen seltenen Liebesbeweis mit Eva Luginger (35) und versprach den Fans „viele Vorhaben“ der beiden. Verwendete Quellen: schlagerpuls.com, daserste.de, zdf.de