„Fernsehgarten“-Zuschauer sauer wegen Zarrella-Familie: Giovanni, Stefano, Mama, Papa, Onkel

Teilen

Ist der „ZDF-Fernsehgarten“ „nur noch eine große Zarrella-Show“? Diese Frage stellten sich die Zuschauenden nach der Sendung am vergangenen Sonntag. Denn die Auftritte von Stefano Zarrella und Papa Bruno kamen beim Publikum nicht sonderlich gut an.

Mainz - Sind wir hier bei der „Zarrella Show“? Das müssen sich die Zuschauer des ZDF-Fernsehgartens am vergangenen Sonntag (14. Mai) gefragt haben. Nachdem Schlagerstar Giovanni Zarrella (45) bereits in der Auftaktshow der neuen „Fernsehgarten“-Saison bei Andrea Kiewel (57) zu Gast war, begrüßte die Moderatorin in der zweiten Show den Rest der Zarrella-Familie.

Sind die Zarrellas die neue Kelly Family?

Der zwölf Jahre jüngere Bruder Stefano Zarrella (32) übernahm am vergangenen Sonntag die Rolle von TV-Koch Armin Roßmeier (74) und zauberte einen Nudelsalat und Zitroneneis für das „Fernsehgarten“-Publikum. Unter diesen befanden sich auch Papa Bruno Zarrella, Mama Clementina und Onkel Egidio.

Peinlich, daneben oder genial: Die schrillsten Fernsehgarten-Outfits von Andrea Kiewel Fotostrecke ansehen

Auf Twitter schien der Auftritt des Influencers und Autors von „Unglaublich lecker“ nicht gut anzukommen. „Steht das Z in ZDF für Zarrella?“, fragte ein User, während ein weiterer trocken feststellte: „Kein Fernsehgarten ohne Zarrella“. Kein Wunder also, dass einige Zuschauerinnen und Zuschauer Vergleiche zur Kelly Family zogen. „Die Zarrella-Family ist mittlerweile wie die Kellys…“ und „Ohne die Zarrellas und die Hälfte der Kelly-Family wäre ein Fernsehgarten halt auch nicht komplett“.

Papa Bruno trällert ein Ständchen zum Muttertag

Doch damit nicht genug. Nach Stefano übernahm Papa Bruno Zarrella die Bühne und überraschte Mama Clementina mit einem italienischen Song, standardgemäß für den „ZDF-Fernsehgarten“ natürlich mit Playback. Im Anschluss überreichte er Mama Zarrella einen Rosenstrauß, die sichtlich gerührt von der Geste ihres Mannes war.

Ganz im Gegensatz zu den anderen Zuschauern. „Jetzt darf Bruno Zarrella auch noch im Fernsehgarten singen. Ich brauche Alkohol“, kommentierte ein Twitter-User den Auftritt. Ein anderer fragte dagegen: „Wie bekomme ich das jemals wieder aus dem Kopf?“

Die Onlinegemeinde ist sich einig: „Der ganze Zarrella-Clan hat das ZDF unterwandert“ und „im Endeffekt ist der Fernsehgarten auch nur noch eine große Zarrella Show…“.

Für kommenden Sonntag (21. Mai) gibt es jedoch Entwarnung: Das Motto der dritten Show des „ZDF-Fernsehgartens“ lautet „80er meets 90er“. Das Publikum darf sich auf Stars wie Oli P. (44), Captain Jack und Guildo Horn (60) freuen. Erst am 22. Juli läuft dann wieder die reguläre „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF.

Im ZDF-Fernsehgarten bekam Stefano Zarrella Unterstützung von seiner Familie. Sein Onkel hatte allerdings eher Augen für die Moderatorin Andrea Kiewel und sorgte für einen befremdlichen TV-Moment. Verwendete Quellen: ZDF Mediathek, Twitter