Wegen Giovanni Zarrella? Anna-Carina Woitschack sagt Auftritt bei Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ ab

Von: Volker Reinert

Es sollte das Schlager-Comeback des Jahres werden, doch daraus wird (vorerst) nichts. Anna-Carina Woitschack hat ihren geplanten Auftritt bei ihrem Noch-Ehemann Stefan Mross abgesagt.

Rust – Schlagerstar Stefan Mross (47) moderiert die ARD-Hit-Sendung „Immer wieder sonntags“ schon seit 18 Jahren. Seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30), mit der er seit November 2022 nach sechs gemeinsamen Jahren getrennte Wege geht, sollte in Kürze in seiner Show auftreten – doch Woitschack hat ihren für den 23. Juli 2023 geplanten Auftritt abgesagt. Die einstige DSDS-Teilnehmerin kündigte ihren Besuch im Rulantica zwar noch groß in den sozialen Netzwerken an, doch nur kurze Zeit später löschte sie ihre Beiträge schon wieder.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross bekommt von Anna-Maria Woitschack kurzfristig eine Absage

In einem Interview mit der Bild, gab die 30-Jährige Auskunft darüber, wieso sie doch nicht zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ sein wird: „Durch eine Auftrittsverpflichtung am Samstagabend, am 22. Juli kann ich bedauerlicherweise meinen geplanten Auftritt in der ARD-Show ‚Immer wieder sonntags‘ am Sonntagmorgen, am 23. Juli, nicht wahrnehmen. Ich freue mich jedoch darauf, im kommenden Jahr wieder dabei sein zu können.“

Wie die Bild erfahren hat, wird Woitschack einen Tag vor der „Immer wieder sonntags“-Sendung bei Giovanni Zarrella (45) in seiner „Giovanni Zarrella Show“ am 22. Juli auftreten. Bereits zugesagt hat sie. Dadurch ist es ihr zeitlich nicht möglich, am darauffolgenden Tag, in der Show ihres Noch-Ehemanns aufzutreten. Ihre Absage bei „Immer wieder sonntags“ führte zu reichlich Spekulationen. Es bleibt abzuwarten, ob sie nächstes Jahr – wie sie mitteilte – in der Show dabei sein wird. Laut Informationen der Bild haben Mross und Woitschack privat keinen Kontakt mehr.

Stefan Mross: Sein Liebesleben Nach der Trennung von Stefanie Hertel war Mross von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, die 2013 und 2015 auf die Welt gekommen sind. Nach der Trennung von Schmidt kam Mross einige Monate später mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei „Immer wieder sonntags“. 2020 heirateten die beiden live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. 2022 erfolgte die Trennung. Seit 2023 ist Stefan Mross mit der Schlagersängerin Eva Luginger zusammen.

Die Liebe zwischen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross begann bei „Immer wieder sonntags“

Nach der Trennung von seiner Ex-Ehefrau Susanne Schmidt dauerte es nicht lange, bis Stefan Mross wieder in festen Händen war. Bei einem Auftritt Woitschacks in seiner ARD-Show im Jahr 2016 lernten sie sich kennen und lieben. Von da an galten sie als das neue Schlager-Traumpaar.

Absage an ihren Ex. Anna-Carina Woitschack wird doch nicht wie geplant in der ARD-Schlagershow „Immer wieder sonntags“ ihres Ex-Freundes Stefan Mross auftreten - dafür aber bei Giovanni Zarrella. © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Future Image & Screenshot/ardmediathek

Auch ein Liebestattoo hat sich der 47-Jährige von seiner Anna-Carina stechen lassen, wie er erst kürzlich einem Millionenpublikum live in seiner Sendung zeigte. Verwendete Quellen: bild.de