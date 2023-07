Schlager-Durchbruch bei „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher? Sie singt bei Show mit Giovanni Zarrella

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Neben ihrer TV-Karriere ist „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher auch als Schlagersängerin aktiv. Diesen Herbst steht für sie einer ihrer bisher größten Auftritte an.

Ellmau – Seit 2008 begeistert Ronja Forcher (27) das Fernsehpublikum als Lilli Gruber in „Der Bergdoktor“. Wenn sie nicht gerade für die beliebte Heimatserie vor der Kamera steht, hat sich die gebürtige Innsbruckerin als Schlagersängerin ein zweites Standbein aufgebaut. Ihr Album „Meine Reise“ feierte am 15. Juli seinen ersten Geburtstag und diesen Herbst dürfte ihre Musikkarriere nochmal einen großen Aufschwung erleben, denn sie wird neben etablierten Branchengrößen wie Giovanni Zarrella (45) auf der Bühne stehen.

Zarrella, Borg, Hinterseer und Co.: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher bei Show mit Schlagerlegenden

Anfang 2024 sollen neue Folgen von „Der Bergdoktor“ über die Bildschirme flimmern und nach der sehr dramatischen 16. Staffel herrscht im Leben von Lilli Gruber und ihrer Familie viel Unsicherheit. Noch bis Dezember drehen die Serienstars an den acht neuen Episoden und auch wenn sie in den kommenden Monaten viel Zeit vor der ZDF-Kamera verbringen wird, kommt für Ronja Forcher auch ihr Musikprojekt selbstverständlich nicht zu kurz.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Vom 30. September bis zum 7. Oktober stürmen in Ellmau – wo sich passenderweise auch die Handlung von „Der Bergdoktor“ abspielt – etliche Schlagerlegenden für das Event „30 Jahre Musikherbst am Wilden Kaiser“ die Bühne. Neben Giovanni Zarrella (45), der erst vergangenes Wochenende mit seiner ZDF-Show ein Millionenpublikum verbuchen konnte, und Andy Borg (62), der mit seinem „Schlager-Spaß“ ebenfalls zu den gefragtesten Moderatoren zählt, wird bei der Veranstaltung auch Ronja Forcher auftreten.

„30 Jahre Musikherbst am Wilden Kaiser“: Diese Schlagerstars sind dabei Giovanni Zarrella Ronja Forcher Hansi Hinterseer Andy Borg Howard Carpendale Sonia Liebing DJ Ötzi Maite Kelly Francine Jordi Oesch‘s die Dritten Marc Pircher Blaskapelle Ellmau (Quelle: musikherbst.at)

„Was für eine Ehre“: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher bei großer Schlagershow mit Zarrella dabei

Bei einem Event mit solch großen Namen wie Giovanni Zarrella, Hansi Hinterseer (69) und Andy Borg dabei sein zu können – für Newcomerin Ronja Forcher dürfte der „Musikherbst“ ein Sprungbrett in die Welt des Schlagers sein. „Ich freue mich einfach so unglaublich auf diesen Auftritt“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story, „Was für eine Ehre.“ Und wer weiß, vielleicht bekommen „Bergdoktor“-Fans in der neuen Staffel ja auch endlich mal eine musikalische Darbietung von Lilli Gruber zu sehen.

Diese Gästeliste kann sich sehen lassen: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher wird neben vielen großen Schlagerstars beim 30-jährigen Jubiläum vom „Musikherbst am Wilden Kaiser“ auftreten. © IMAGO/Bildagentur Monn; Screenshot/Instagram/ronjaforcher; IMAGO/Christian Schroedter (Fotomontage)

Auch in der Welt von „Der Bergdoktor“ tut sich derzeit einiges. Nach seinem Serientod in der ZDF-Show heuert Martin Grubers ehemaliger Kontrahent Arthur Distelmeier nun bei einer anderen Serie an. Verwendete Quellen: Instagram/ronjaforcher; musikherbst.at