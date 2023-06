Gläschen und Gelächter: Rammstein feiert Geburtstag trotz Vorwürfen gegen Till Lindemann

Von: Melanie Habeck

Auf Tour wird Rammstein trotz der Debatte um Frontmann Till Lindemann derzeit von den Fans bejubelt. Anlässlich des Geburtstages von Gitarrist Richard Z. Kruspe zeigte sich nun auch die Band völlig unbeschwert.

Madrid – Obwohl die Vorwürfe um Till Lindemann (60) nach wie vor für Aufsehen sorgen, sind viele Rammstein-Konzerte weiterhin restlos ausverkauft. Am 23. Juni stand die Berliner Band in Madrid auf der Bühne und ließ sich dort nicht nur für ihren Auftritt bejubeln. Gitarrist Richard Z. Kruspe (56) hatte einen Tag später Geburtstag: Für die Musiker offenbar der perfekte Anlass, um mit Sekt und guter Laune gemeinsam mit den Fans zu feiern.

Trotz Vorwürfe gegen Till Lindemann: Rammstein zeigt sich in Madrid unbeschwert

Trotz der Schlagzeilen um Frontmann Till Lindemann, die dieser bereits per Anwalt hat zurückweisen lassen, hat sich Rammstein dafür entschieden, die geplante Tour weiterzuspielen. Beim Konzert in Madrid erlebten die Fans dabei einen ganz besonderen Moment. Nach der Show stieß die Band auf den bevorstehenden Geburtstag des Gitarristen Richard Z. Kruspe an: Ein Instagram-Video des Auftritts zeigt, wie sich die Musiker mit tosendem Beifall vom Publikum feiern lassen und anschließend mit Sekt anstoßen. Auch die Stimmung unter den Rockern scheint blendend zu sein, denn sie umarmen sich innig und lachen gemeinsam.

Insgesamt lässt sich beobachten, dass außerhalb des deutschsprachigen Raums deutlich zurückhaltender über die Vorwürfe gegen Till Lindemann berichtet wird. Da Rammstein in Spanien eine immens große Fanbase hat, finden sich hier eher kritische Kommentar-Artikel über die vermeintlichen Opfer: Die Frauen, die sich öffentlich geäußert haben, wären „Verrückte“ auf der Suche nach Ruhm.

Trotz Vorwürfe gegen Till Lindemann: Rammstein weiterhin im Radio Der Radiosender „Rock Antenne“ muss angesichts der aktuellen Schlagzeilen um Frontmann Till Lindemann (60) echtes Fingerspitzengefühl beweisen. Da die Songs der Berliner Band durchaus relevant für die Zuhörer des Senders sind, werden die Hits von Rammstein auch weiterhin gespielt. Gleichzeitig berichtet „Rock Antenne“ aber auch neutral über die Vorwürfe gegen Lindemann.

Debatte um Till Lindemann bleibt brisant: Finden die Konzerte in Berlin statt?

Mitte Juli führt die Tour Rammstein auch wieder nach Deutschland: Insgesamt drei Shows sind im Berliner Olympiastadion geplant – allesamt restlos ausverkauft. In der Hauptstadt regt sich diesbezüglich aber immer mehr Widerstand: Mehrere Petitionen mit bis zu 60.000 Unterschriften fordern die Berliner Politik auf, die Konzerte zu unterbinden.

Nicht nur im Netz, auch unter den Prominenten wird die Debatte um Till Lindemann weiter rege diskutiert. So positionierte sich zum Beispiel auch BossHoss-Star Sascha Vollmer (51) im IPPEN.MEDIA-Interview zu dem brisanten Thema. Verwendete Quellen: Instagram/rammsteinsherz