Mareike Lerch macht „unten ohne“ ein intimes Geständnis – Mega-Bild bei Instagram

Mareike Lerch machte nach ihrem Ausstieg bei GNTM 2020 nicht nur mit Tattoo-Geständnissen von sich reden, sie zeigt sich auch „unten ohne“ bei Instagram.

Mareike Lerch* hat bei GNTM 2020 auf ProSieben hingeschmissen

auf ProSieben hingeschmissen Doch aus dem Rampenlicht will das Tattoo-Model aus Maintal deshalb noch lange nicht

aus deshalb noch lange nicht Mit einem Instagram-Foto „unten ohne“ und einem intimen Geständnis überrascht sie ihre Fans

Maintal - Lange Beine, blonde Haare und Tattoos am ganzen Körper. Das ist Mareike Lerch, wie ihre Fans sie lieben. Bekannt wurde das Tattoo-Model aus Maintal durch seine Teilnahme bei der ProSieben TV-Show Germany's Next Topmodel by Heidi Klum*. Und eigentlich hatte sie dort die besten Chancen, auch wegen ihrer großen Fangemeinde auf Instagram – bis Mareike Lerch alles bei GNTM 2020 hinschmiss*.

GNTM 2020 auf ProSieben - Mareike Lerch über ihr Aus bei der TV-Show mit Heidi Klum

Gegenüber einem Youtuber packte Mareike Lerch schließlich auch aus und erzählte, warum sie Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) mit Heidi Klum als Jurorin verließ. Auf dem Kanal „Die It-Girl-Agenten“ erzählte das Model aus Maintal, dass dafür vor allem eine Aktion der Auslöser war. In einem Medientraining bei GNTM 2020 auf ProSieben nahm ein Journalist Mareike Lerch und andere Models auseinander, viele weinten und waren am Boden zerstört. Eine Seite des Show-Business die Mareike scheinbar nicht mit ihren Werten vereinbaren konnte.

Doch das Model aus Maintal hatte mit ihrem Austritt bei der TV-Show GNTM 2020 bei ProSieben keineswegs vor, das Rampenlicht zu verlassen. Auf Instagram zeigt sie weiter stolz ihre Tattoos – und ist dabei häufig sehr spärlich bekleidet.

Mareike Lerch zeigt sich nach Ausstieg bei GNTM 2020 (ProSieben) auf Instagram „unten ohne“ – Fans jubeln

Nach ihrem letzten pikanten Instagram-Post, der den tätowierten Körper von Mareike Lerch in einem Body zeigte, der fast nichts unverdeckt ließ, zeigt das Ex-Model von Germany's Next Topmodel (GNTM 2020) mit Heidi Klum sich diesmal wieder sehr freizügige. Lediglich eine Netzstrumpfhose bedeckt ihre Beine. Ihr pikantes Bild bei Instagram begleitet sie auf englisch mit den Worten: „Habt ihr Tattoos? Ich habe damit angefangen, als ich 18 Jahre alt war. Das Reh und das Schiff waren meine ersten Tattoos am Bein. (Übersetzt durch die Autorin)“

Und die Fans von Mareike Lerch jubeln, ein Instagram-Nutzer schreibt: „Sexy hexy.. Schöne tattoos.. Bin aber etwas abgelenkt von den hübschen Beinen.. (sic)“. Mit ihrer Frage hat das Model aus Maintal eine wahre Welle an Tattoo -Geständnissen seitens ihrer Fans ausgelöst. Wie viele Tattoos, die jeweiligen Stellen und wo es am meisten weh tat, ihre Fans erzählen ihrem Idol auf Instagram alles.

GNTM 2020 auf ProSieben: Mareike Lerch verrät intime Details auf Instagram

Und dann bringt das Geständnis eines Instagram-Fans sogar noch ein kleines intimes Geheimnis von Mareike Lerch ans Licht. Ein Unser bei Instagram schreibt: „mein bruder und ich stechen uns jetzt gegenseitig eines wegen quarantäne langeweile.“ Und Diesem Fan antwortet Mareike Lerch prompt mit dem Geständnis: „will ich bei @_herder_ auch noch machen“. Ob ihr Verlobter von den Plänen der Ex-Teilnehmerin bei Germany‘s Next Topmodel by Heidi Klum (GNTM 2020) auf ProSieben weiß? Davon erfahren wir bestimmt auf Instagram.

*op-online ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Screenshot internetxdoll