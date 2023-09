Golf und Küsschen: Für seine Charlène legt sich Albert von Monaco mächtig ins Zeug

Von: Susanne Kröber

Teilen

Charlène von Monacos Stiftung machte den Felsenstaat jetzt zum Golf-Mekka. Um seine Frau bei ihrer Charity-Arbeit zu unterstützen, griff Albert II. selbst zum Golfschläger.

Monaco – 2019 wurde der „Princess of Monaco Cup“ zum ersten Mal ausgetragen, bei dem Stars aus der Welt des Sports in Teams für den guten Zweck den Golfschläger schwingen. Um Geld für die Stiftung „Princess Charlene of Monaco Foundation“ zu sammeln, versammelten sich in diesem Jahr Promis wie der amtierende katarische Olympiasieger im Hochsprung, Mutaz Essa Barshim (32), oder die finnischen Formel-1-Ikonen Mika Häkkinen (54) und Valtteri Bottas (34) im Fürstentum. Albert und Charlène von Monaco (45) ließen es sich aber nicht nehmen, selbst zum Schläger zu greifen.

Sport liegt ihnen im Blut: Charlène und Albert golfen vor dem Casino von Monte-Carlo

Die letzten Wochen waren mit Sicherheit nicht einfach für Charlène und Albert. Gerüchte kursierten, die Fürstin solle in ein neues Leben in der Schweiz geflüchtet sein und nur noch für offizielle Termine nach Monaco kommen. Bei gemeinsamen Auftritten wirkte Charlène zuletzt oft verkrampft, ganz anders jetzt ihre Ausstrahlung beim „Princess of Monaco Cup“, wo sie sich von ihrer lockeren und sportlichen Seite zeigte. Wichtig für die Zweifachmama: Beim Golfturnier ihrer Stiftung konnte Charlène nicht nur auf die Unterstützung ihres Bruders Gareth Wittstock (41) zählen, auch Ehemann Albert stärkte ihr tatkräftig den Rücken.

Glamour, Tränen, Konflikte: Die bewegte Beziehung von Charlène und Albert von Monaco in Bildern Fotostrecke ansehen

Das Charity-Golfturnier endet traditionell mit einem Highlight. Mit Blick auf das berühmte Casino von Monte-Carlo wird das 19. – und letzte – Golfloch geschlagen. Nach ein paar Trockenübungen wagte sich Charlène von Monaco vor den Augen der Zuschauer an den Abschlag. Fürst Albert honorierte ihren Einsatz mit einem Küsschen, dann schritt er selbst zur Tat. Ein gewisser Ehrgeiz war den beiden ehemaligen Olympiateilnehmern dabei durchaus anzusehen!

Gelassen und gut gelaunt: Charlène und Albert punkten mit Auftritt beim Golfturnier

Bei Instagram regnet es Herzchen für das charmante Auftreten des Fürstenpaares. „Ich liebe es, sie zu sehen. Trotz der anhaltenden Gerüchte sind sie einfach diskret und voller Klasse. Die Zeit wird für sie sprechen“, schreibt eine Userin. „Charlène lächelt immer mehr und wird gelassener“, so eine andere Nutzerin. Eine Wohltat für die Landesmutter, die von den Monegassen nicht immer mit so viel Liebe bedacht wird.

Unter den bewundernden Blicken von Ehemann Albert gab Charlène von Monaco beim „Princess of Monaco Cup“ eine Kostprobe ihres Golf-Könnens. (Fotomontage) © Instagram.com/Éric Mathon/Palais princier

Für ihren letzten offiziellen Auftritt wurde Charlène von Monaco harsch kritisiert. Beim Start des Fernsehsenders „TVMonaco“ ließ sie sich nur zu einem kurzen Satz hinreißen, den sie zwar auf Französisch begann, nur um dann aber direkt zu ihrer Muttersprache Englisch zu wechseln. Dass Charlènes Französisch nach über 15 Jahren im Fürstentum an der Côte d’Azur immer noch recht holprig ausfällt, sorgt bei vielen Landleuten für Unmut. Umso schöner für die Fürstin, dass sie mit ihrem Charity-Projekt „Princess of Monaco Cup“ Sympathien und Spendengelder sammeln konnte. Verwendete Quellen: Instagram