Charlène von Monacos Leben unter Grimaldis geht „in Serie“: Grace Kellys Enkel führen Regie

Von: Annemarie Göbbel

Nach den Erfolgsverfilmungen wie „The Crown“ und „The Tudors“ gehen auch die Dramen um den Grimaldi-Clan in Serie. Idee und Projekt liegen bei den jungen monegassischen Royals.

Monaco – Charlène von Monacos (45) hat kurz nach ihrer Hochzeit mit Albert II. (65) am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, in eine Dynastie wie den Grimaldis einzuheiraten. Erst wurde sie gnadenlos mit ihrer tragisch verstorbenen Schwiegermutter Gracia Patricia (52, † 1982) verglichen, dann bekam sie die Last der Familiendramen im Kreis von Alberts Schwestern zu spüren. Ehemann Albert hat heute noch mit Korruptionsaffären und unliebsamen Thronanwärtern zu kämpfen.

Auch die Kinder Carolines von Hannovers (66) und Stéphanies von Monaco (58) tragen die Bürde mit sich, doch Andrea Casiraghi (39) nutzt sie auch als Quelle der Inspiration.

Andrea Casiraghi hatte die Idee, Beatrice Borromeo die Produktionsfirma

„Ich bin so stolz, verkünden zu können, dass Astrea Film sich mit Kapitel 2, Pathè und OSP zusammengetan hat, um eine Serie von Filmen und Fernsehsendungen über die Geschichte von Monaco zu produzieren, beginnend mit der ureigenen Grimaldi-Familie“, schreibt Beatrice Borromeo (37), Ehefrau Pierre Casiraghis (35) auf dem Instagram-Profil ihrer Produktionsfirma Astrea Film. Pierre ist der jüngste Sohn Carolines, Andrea ihr Ältester. „Seit Andrea auf die Idee kam, einen Film über die Geschichte von Monaco zu drehen, begannen wir das Palastarchiv auf der Suche nach unerzählten Geschichten zu durchforsten“, berichtet die Mutter zweier Söhne.

„Wir waren überwältigt von der Menge an faszinierenden und epischen Stories, die dort wie versteckte Schätze aufbewahrt wurden“, fährt sie fort. Fakt ist, wer Drama und Tragik liebt, wird in der Familiengeschichte der Grimaldis mehr als bedient. Intrigen, Liebesdramen, mysteriöse Todesfälle, glamouröse Schönheiten und sogar einen sagenumwobenen Fluch sind mehr Salz in der Suppe, als es den Mitgliedern je lieb war. Doch Drehbuchautoren könnten sich die Geschichte nicht spannender ausdenken.

Schicksalsschläge der Grimalidis (Auszug) 1956 heiratete die US-amerikanische Oscarpreisträgerin Grace Kelly in das Fürstentum ein - was zugleich das Ende ihrer phänomenalen Filmkarriere bedeutete. Ihr früher Unfalltod mit nur 52 Jahren, bei dem Tochter Stéphanie von Monaco (damals 17 Jahre) mit ihr 40 Meter in die Tiefe stürzte, aber schwer verletzt und traumatisiert überlebte, bewegt bis heute. Prinzessin Carolines erste Ehe wurde geschieden. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Italiener Stefano Casiraghi (30, † 1990) bekam sie die gemeinsamen Kinder Charlotte Marie Pomeline, Pierre und Andrea Albert. Das Glück war nicht von Dauer. 1990 verunglückt Casiraghi bei der Rennboot-Weltmeisterschaft vor der Küste Monacos tödlich. Glück in ihren Ehen war auch Stéphanie von Monaco nicht vergönnt. Sie stieß die Öffentlichkeit und ihre Familie vor allem durch die Wahl ihrer vermeintlich unstandesgemäßen Männer vor den Kopf. 1995 heiratete sie ihren damaligen Leibwächter Daniel Ducruet, 2000 ging sie mit dem Zirkusdirektor Franco Knie (68) auf Wanderschaft, 2003 heiratete sie den Zirkusartisten Adans Lopez Peres (47), beide Ehen wurden geschieden.

Die bewegende Familiensaga der Grimaldis soll mit Drehstart 2024 verfilmt werden

Charlène von Monacos (Mi.) Leben im Grimaldi-Clan und dessen Dramen um Grace Kelly (re.) und Co. Beatrice Borromeo (li.) hält als Produzentin und Schwiegertochter Carolines von Hannovers die Zügel in der Hand (Fotomontage). © ABACAPRESS/Imago & Niviere David/Imago & Reichelt und Brockmann/dpa

Der derzeitige Arbeitstitel lautet „Part I: The Rock“. Am Familienprojekt beteiligt sind neben Beatrice Borromeo, ihrem Mann Pierre und Schwager Andrea Casiraghi auch noch Dimitri Rassam (41), seit 2019 Ehemann von Charlotte Casiraghi (36), der mit seiner Produktionsfirma „Chapter2“ ebenfalls seine Medienkompetenz einfließen lässt. Was ihn mitreißt, verriet er in einem Interview mit variety.com: „Ich dachte, ich kenne diese Geschichte, aber es stellte sich heraus, dass ich nur an der Oberfläche gekratzt hatte. Einfach gesagt, sie ist in jeder Hinsicht episch: Familie, Abenteuer, Intrigen“, sagte Rassam.

„Die wahre Geschichte der Gründung der Grimaldis von Monaco vor etwa sieben Jahrhunderten ist eine der fesselndsten Geschichten, die ich dank der Initiative von Beatrice, Andrea und Pierre entdecken durfte“, fügte der Produzent hinzu.

Die Dreharbeiten sollen bereits 2024 beginnen. Wann die Storyline einsetzen wird, ist offenbar noch nicht sicher, Stoff gibt es mehr als genug. Im Volksmund spricht man aufgrund der zahlreichen Dramen und tragischen Familiengeschicke sogar vom „Fluch über den Grimaldi-Frauen“. Angeblich – so die Legende – soll ein von einem Grimaldi geschändetes Bauernmädchen im 13. Jahrhundert den Fluch ausgesprochen haben: „Niemals solle ein Grimaldi Glück in der Ehe finden.“ Der Bogen zur Gegenwart spannt sich von ganz allein. Als die Gerüchte über eine Scheidung Charlènes und Alberts von Monaco gar nicht mehr zur Ruhe kommen wollten, sah sich der Palast sogar genötigt, ein öffentliches Dementi herauszugeben. Verwendete Quellen: Instagram @astreafilms, variety.com