Gräfin Eloise dementiert Schwangerschaftsgerüchte mit witzigem Video

Von: Eva-Maria Moosmüller

Gräfin Eloise bezieht in einem TikTok-Video mit viel Humor Stellung zu den Baby-Gerüchten (Symbolbild). © PPE/Imago

Das Gerücht, dass Gräfin Eloise ein Baby erwarten soll, verbreitete sich kürzlich wie ein Lauffeuer. Jetzt meldete sich die Nichte von König Willem-Alexander persönlich dazu zu Wort.

Amsterdam – Nachwuchs im niederländischen Königshaus? Mehreren Berichten zufolge, die in den vergangenen Wochen im Netz kursierten, soll Gräfin Eloise von Oranje-Nassau (19) angeblich schwanger sein. Dass an den Meldungen nichts dran ist, machte die Tochter von Prinz Constantijn (52) und Prinzessin Laurentien (55) jetzt mit einem witzigen Clip deutlich.

24royal.de* zeigt hier das witzige Video, in dem sich Eloise zu den Schwangerschaftsgerüchten äußert.

Gräfin Eloise hat ihre Karriere als Influencerin und Autorin im vergangenen Jahr mächtig vorangetrieben. Die Tochter von Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien ist aus den sozialen Medien nicht mehr wegzudenken, ihr Instagram-Account wächst stetig. Auch auf TikTok ist die 19-Jährige aktiv. Auf der Plattform hat sie sich binnen kürzester Zeit eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Regelmäßig veröffentlicht sie dort neue Videos, in denen sogar auch schon ihre Mutter Laurentien mitwirkte. In einem ihrer neuesten TikTok-Clips bezieht Eloise jetzt Stellung zu den anhaltenden Spekulationen über ihre angebliche Schwangerschaft. Mehrere niederländische Portale und Magazine hatten unlängst geschrieben, die Gräfin erwarte mit ihrer Freundin Joann ein Baby. Über diese Klatschgeschichten kann die Enkeltochter von Prinzessin Beatrix (84) nur den Kopf schütteln. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.