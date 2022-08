„Grausam und inakzeptabel“: Prinz Andrew behält Polizeischutz, während Prinz Harry darum kämpfen muss

...ein Staat, der sich den ganzen, völlig aus der Zeit gefallenen royalen Unsinn noch leisten will, muss eben auch die Finanzierung erübrigen! Letzlich hat das der Steuerzahler, der damit diese Zirkusnummer auch unterstützt, zu übernehmen! Ein Glück, dass wenigstens diese Geschichte, vor über 100 Jahren nicht nur in Deutschland, komplett beendet wurde!

Verständlich und nachvollziehbar.

Wer GEKÜNDIGT hat und nicht mehr für die Queen, die Krone und UK arbeiten wollte und will, kann auch nicht auf STEUERGELDER Polizeischutz erhalten.

Die weitreichenden bitteren Konsequenzen hätten ebenso VORHER bedacht werden müssen wie die angenehmen Seiten, oder?

Auch die USA will nicht mit Steuergelder für diesen Polizeischutz aufkommen.

Das Problem ist doch eher die Finanzierung: Wer zahlt was und von welchem Geld?