„Grenze überschritten“: Dianas Tod in Paris in „The Crown“ geht auch der Crew zu weit

Von: Annemarie Göbbel

Die Netflix-Chefs machen sich unbeliebt. Selbst der Crew von „The Crown“ gehen die Pläne, die letzten tragischen Momente von Prinzessin Diana in Paris nachzustellen, einfach zu weit. Wut kocht hoch.

London – Crewmitglieder in Aufruhr. Waren die Erschaffer der Netflix-Erfolgsserie bisher stolz, bei „The Crown“ mitzuwirken, wechseln sie jetzt lieber verschämt die Straßenseite. In den Startlöchern steht die 5. Staffel des Krönungsdramas, das sich derzeit die britischen Royals um Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zur Vorlage genommen hat. Zunehmend pikanter wird es deshalb, weil sich die filmischen Szenen allmählich der Gegenwart annähern. Im Dreh derzeit: Prinzessin Dianas (36, † 1997) schrecklicher Unfalltod in einem Paris Tunnel an der Seite ihres Geliebten.

Die Emotionen liegen blank, Wut koch hoch, weil der sensible Umgang zu Wünschen übrig lässt

Bis zum Staffelstart am 9. November ist viel zu tun. Emotionen kochen hoch, während an noch grausameren und erschütternderen Szenen gearbeitet werden muss. Eine Quelle am Set sagte: „Nach Paris zurückzukehren und die letzten Tage und Stunden von Diana in ein Drama zu verwandeln, fühlt sich sehr unangenehm an“. Die Bosse werfen offenbar jede Sensibilität über Bord. Ein Mitarbeiter: „Aber in letzter Zeit, je näher die Dinge an die Gegenwart heranrücken, wird es immer schwieriger, dieses Gleichgewicht zu finden“.

Ein anderes Crewmitglieder äußern sich: „Einige dieser Momente sind noch so frisch und erschütternd, dass es sich anfühlt, als ob eine Grenze überschritten wird“. Die fünfte Staffel von „The Crown“ erzählt von bislang nie da gewesenen Skandalen in der englischen Monarchie: Den Eheproblemen zwischen Charles III. (73) und seiner ersten Frau Diana, Dianas folgenschweres TV-Interview mit Martin Bashir (59), die Scheidung von Prinzessin Diana und Prinz Charles, die Affäre der Ex-Prinzessin mit Harrods-Erbe Dodi Al-Fayed (42, † 1997) und Lady Dianas Tod werden in chronologischer Abfolge behandelt werden.

Kritikpunkte an der Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ Das Big-Budget-Drama mit Dominic West, 53, in der Hauptrolle als Charles, steht auch wegen neuer Szenen in der Kritik, in denen behauptet wird, dass der jetzige König seine verstorbene Mutter schlecht gemacht habe, weil sie zu alt und unnahbar gewesen sei. Die Bosse stehen auch unter Beschuss, weil demnächst Szenen ausgestrahlt werden sollen, die andeuten, dass Prinz Philip eine Affäre mit einer langjährigen Freundin Penelope Knatchbull hatte.

Der Tod der Queen brachte die Dreharbeiten zum Erliegen, doch jetzt geht es weiter

Prinzessin Diana und ihr entsetzlicher Unfalltod bringt „The Crown“-Mitarbeiter an ihre Grenzen (Fotomontage). © epa Yoan Valat & John Stillwell/dpa

Die Serie hat immer versucht, nach eigenen Angaben eine „fiktive Version der königlichen Geschichte mit so viel Sensibilität wie möglich zu präsentieren“. Aus Respekt vor der verstorbenen Queen Elizabeth II. haben Showrunner Peter Morgan (59) und sein Team eine mehrtägige Drehpause eingelegt. Seit dem 14. September 2022 sind die Dreharbeiten jedoch wieder in Gange, berichtet unter anderem People. Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki (32) war am Set in Barcelona gesehen worden.

Aufgrund ihrer inneren Konflikte fangen Mitarbeiter an, ihre Gefühle nach außen zu tragen. Die Szenen werden sich auf Dianas letzte unglückliche Reise nach Paris im Jahr 1997 konzentrieren und die Tage und Stunden vor und nach dem tragischen Autounfall in einer Unterführung abdecken. Ein Netflix-Sprecher äußerte sich dazu und gab an: „Der genaue Moment des Aufpralls wird nicht gezeigt werden.“ Mag trotzdem sein, dass der Bogen vom Anspruch „eine fiktive Dramatisierung zu sein, die sich vorstellt, was hinter verschlossenen Türen passiert sein könnte“, überspannt ist. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, people.com