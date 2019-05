"Die Lochis" machen Schluss - überraschende Liebeserklärung

Eine bittere Nachricht für Millionen Teenager in Deutschland: "Die Lochis" machen Schluss - und überraschen mit einer ganz besonderen Liebeserklärung.

Update, 12.14 Uhr: Berührende Worte finden "Die Lochis" am Samstag in ihrem Abschiedsvideo zum Ende des YouTube-Duos, das Millionen Menschen begeistert und in Deutschland Rekorde brach.

Die Lochis: Sehnsucht nach Ruhe

"Wir sind mit 200 auf der linken Spur gefahren - vielleicht vergisst man da mal, zu tanken", sagt Heiko. Und deutet damit an, dass die beiden Jungs vielleicht auch ein wenig erschöpft sind. Und auch zwischen den Zwillingen sei es nicht immer einfach gewesen - der Erfolg habe auch seine Schattenseiten.

Neben Abschiedstour gibt es auch ein Abschiedsalbum

In dem 14-minütigen Video blicken die beiden 19-Jährigen auf ihren unfassbaren Erfolg zurück. "Das Kapitel schließt sich, doch nicht das ganze Buch", ist das Motto der Jungs, die im September nicht nur auf eine letzte Tour gehen, sondern im Herbst ihr Abschiedsalbum "Kapitel X" (13.9.2019) veröffentlichen.

+ Die Lochis. © dpa

Am Schluss finden die YouTube-Stars ergreifende Worte für ihre Fans. "Ihr seid unfassbar, die Größten." Und die Brüder überraschen mit einer zauberhaften Liebeserklärung: "Am Ende bist du das allerwichtigste in meinem Leben", sagt Roman an seinen Zwillingsbruder gerichtet.

Wie es jetzt konkret bei den Brüdern weitergeht, lassen "Die Lochis" indes offen. Aber beide betonen: "Wir sind für die Bühne gemacht." - Das dürfte vielen Fans Hoffnung geben.

Schock-Nachricht für Millionen Teenager: "Die Lochis" machen Schluss

Erstmeldung, 11. Mai, 9.15 Uhr: Riedstadt - Vor allem die Teenager dürfte diese Meldung schockieren: "Die Lochis" trennen sich. Die beiden YouTube-Stars haben für Ende des Jahres eine Abschiedstournee angekündigt. Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung.

Die Lochis: Keine Konzerte mehr und auch kein YouTube-Kanal

Die Zwillinge Roman und Heiko Lochmann machen Schluss: mit ihren Konzerten, aber auch laut Informationen von bild.de mit ihrem YouTube-Kanal. Ein heftiger Schritt. Der Kanal hat mehr als 2,5 Millionen Abonnenten. Gab es etwa Streit zwischen den Brüdern?

„Manchmal muss sich ein Kapitel schließen, damit sich ein neues öffnen kann“, sagte Roman der Zeitung, und Heiko ergänzte: „Wir spüren seit einiger Zeit eine Veränderung, was in unserem Alter ziemlich normal und natürlich ist. Bei uns Brüdern nur eben in geballter Form.“

Gab es Streit zwischen den Brüdern?

Die gute Nachricht ist also offenbar: Die beiden Jungs verstehen sich immer noch prima, und Streitigkeiten scheinen nicht der Grund für diesen großen Schritt zu sein, wie fnp.de* berichtet. Einen Grund zur Verzweiflung gibt es für die Fans des 19-jährigen Pop-Duos also nicht. Und komplett werden Roman und Heiko wohl auch nicht von der Bildfläche verschwinden. Zumindest, wenn man dem Instagram-Profil der beiden Glauben schenkt. Dort schreiben die YouTube-Stars recht kryptisch: "Was wäre das Leben ohne Veränderung?".

Als wäre das nicht schon Hoffnungsschimmer genug, wollen sich "Die Lochis" noch heute (11. Mai) mit einer persönlichen Nachricht an ihre Fans wenden. Und wirkliche Sorgen müssen sich die Anhänger der Jungs ohnehin nicht machen. Heiko und Roman wollen laut Insidern weiterhin zusammen Musik machen und ihre Entertainment-Karrieren ausbauen. Auch Solo-Projekte können sich die 19-Jährigen vorstellen. „Zwillinge kann man nicht trennen“, versicherte Roman gegenüber bild.de.

