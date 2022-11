Große Sorge um Mette-Marit: Kronprinzessin muss erneut Termin kurzfristig absagen

Von: Annemarie Göbbel

Hat sie sich übernommen? Nur einen Monat nachdem Kronprinzessin Mette-Marit einen Termin abbrechen musste, kommt erneut eine kurzfristige Absage. Wie geht es Norwegens Landesmutter wirklich?

Oslo – Unzählige besorgte Schlagzeilen begleiteten vor etwas mehr als einem Monat den Termin, den Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (49) plötzlich abbrechen musste. Gesundheitliche Probleme hatten die Teilnahme der Ehefrau Prinz Haakons (49) unmöglich gemacht. Ähnliche Berichterstattungen wollte die an Lungenfibrose leidende Royal offenbar vermeiden und sagte einen Auftritt in Oslo kurzfristig ab.

Immer wieder zieht die Krankheit Mette-Marits Aktivitäten in Mitleidenschaft

Bei dem Termin am 2. November ging es um das sogenannte „Zukunftstreffen“ im Osloer Stadtteil Bjørvika. Dabei sind junge Menschen eingeladen, sich an den Gemeinschaftsprojekten der Stiftung des Thronfolgerpaares zu beteiligen. Doch das Treffen musste erneut ohne Mette-Marit über die Bühne gehen. Ohne viel Aufheben war laut gala.de nur Stunden vorher ihr Name aus dem offiziellen Kalender entfernt worden.

Immer wieder gibt Kronprinzessin Mette-Marits Gesundheitszustand Anlass zu großer Sorge. Offen mit der Diagnose und den zeitweisen Einschränkungen umzugehen war Teil des Plans, den sie mit Hakoon kommuniziert hatte (Fotomontage). © Javad Parsa/dpa

Davor sah es eigentlich ganz gut aus. Die Kronprinzessin hatte sich nach ihrer am 20. August 2022 vom Hof gemeldet COVID-19-Erkrankung innerhalb von zwei Wochen wieder gut erholt. Zunächst war die Sorge trotz normaler Symptome und ärztlicher Überwachung groß gewesen. Ihre chronische Vorerkrankung macht die 49-Jährige zur Risikopatientin.

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen: Ihr Weg in die norwegische Königsfamilie Im Jahr 1999 lernte Mette-Marit Kronprinz Haakon von Norwegen beim Quart-Festival, einem Musik- und Artistik-Festival in Kristiansand, kennen. Zwischen den beiden funkte es sofort. Die Traumhochzeit folgte am 25. August 2001 in der Kathedrale in Oslo. Bis dahin hatte das verliebte Paar aber einige Hindernisse zu überwinden.

Zieht Mette-Marit sich zurück: Vorerst keine öffentlichen Auftritte mehr?

Jetzt wird doch lauter über ein Long Covid Leiden nachgedacht. Zwar hatte sich Mette-Marit Ende August bei einem Literaturgespräch-Termin in der Öffentlichkeit blicken lassen. Doch nur knapp einen Monat später folgte der Zusammenbruch. Die dreifache Mutter konnte dem Frauenzentrum des Norwegischen Roten Kreuzes noch mit einer selbstgebackenen Torte zum 10. Jubiläum gratulieren, als sie von null auf gleich die Location verlassen musste.

Skaugum begründete den spontanen Abgang der beliebten Kronprinzessin mit plötzlichen schweren Nebenwirkungen von Medikamenten, die ihr vom behandelnden Krankenhaus verschrieben worden seien. Ob auch die erneute Absage auf diese Ursache zurückzuführen ist, wurde nicht berichtet. Prinzessin Märtha Louise (51), die Schwester Haakons, gelegentlich als Ersatz für Mette-Marit beauftragt, glänzte ebenfalls mit Abwesenheit. Ihr jüngstes Halloween-Posting bei Instagram hatte zu Spekulationen geführt, ob die dreifache Mutter derzeit überhaupt in Norwegen weilt. Verwendete Quellen: gala.de, Instagram @iam_marthalouise