Große Sorge um Schlagerstar Friedl Würcher: Konzerte von „Nockis“ auf ärztlichen Rat abgesagt

Von: Melanie Habeck

Schlagerstar Gottfried „Friedl“ Würcher feiert als Kopf der „Nockis“ seit Jahren Erfolge. Doch nun sind die Fans des Musikers in großer Sorge um seine Gesundheit.

Österreich – Die Fans von Gottfried „Friedl“ Würcher (64) hatten sich auf einen ausgelassenen Schlager-Sommer gefreut. Immerhin wollte der Sänger gemeinsam mit seiner Band „Nockis“ zahlreiche Konzerte spielen. Doch nun musste die Musiktruppe, die auch als Nockalm Quintett bekannt ist, einige Shows absagen. Der Grund: Ihr Frontmann Friedl kämpft mit gesundheitlichen Problemen.

Fans in Sorge um Gottfried Würcher: Er hatte 2021 bereits einen Herzinfarkt

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Nocki-Fans um Gottfried Würcher sorgen müssen: 2021 geriet der Musiker in die Schlagzeilen, weil er sich mit starken Schmerzen in der Brust selbst ins Krankenhaus fuhr. Die Diagnose: Friedl Würcher erlitt einen Herzinfarkt. Dabei hatte der Sänger so sehr die Ruhe weg, dass er auf dem Weg in die Klinik noch ein Selfie mit einem Fan machte. Auch damals mussten einige Konzerte abgesagt werden.

Nun müssen die Nockis wegen einer Erkrankung ihres Frontmanns erneut eine Bühnenpause einlegen. „Friedl ist auf dem Weg der Besserung und er wird nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten ab Ende Juli wieder auf die Bühne zurückkehren“, wenden sich die Österreicher mit einem Facebook-Update an ihre Follower. Die Fans zeigen sich in den Kommentaren besorgt und wünschen schnelle Genesung.

Name Gottfried „Friedl“ Würcher Geburtstag 24. Oktober 1958 Geburtsort Untertweng/Radenthein Band Nockis (Nockalm Quintett)

Seit 40 Jahren auf Erfolgskurs: Die Nockis wollen gemeinsam mit Friedl und den Fans feiern

Eigentlich haben Friedl Würcher und die Nockis allen Grund zur Freude, denn erst kürzlich feierte die Schlagertruppe 40-jähriges Bandjubiläum. Ein Meilenstein, den die Musiker zusammen mit ihren Fans feiern wollten. Daher hat das Quintett auch bereits Nachholtermine für die ausgefallenen Shows angesetzt.

Tatsächlich läuft es auch nach 40 Bandjahren immer noch hervorragend für die Nockis. Gerade erst knackte ihr Hit „Zieh dich an und geh“ die 4-Millionen-Marke bei Spotify. Seit Gründung im Jahr 1982 gab es mehrere Besetzungswechsel – Friedl Würcher und sein Kollege Wilfried Wiederschwinger (64) sind bereits seit Beginn dabei. Auch 2023 zählt die Truppe zu den beliebtesten Schlager-Acts und ist nach wie vor regelmäßig in TV-Shows zu sehen: So performte Gottfried Würcher erst Anfang Juni mit den Nockis bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Verwendete Quellen: Facebook/Nockis