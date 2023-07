Gut gehütetes Geheimnis: So viele Menschen schauen „Tatort“ in der ARD-Mediathek

Von: Jonas Erbas

Der „Tatort“ am Sonntag hat in vielen deutschen Wohnzimmern seit Jahren fest Tradition. Doch wie viele Zuschauer sehen den Krimi eigentlich per Stream?

Berlin – Seit 1970 begeistert der „Tatort“ zuverlässig Millionen von Zuschauer. Insgesamt mehr als 1200 Folgen des Kult-Krimis sind im Laufe der Jahre bereits erschienen. Die Reihe geht stets mit der Zeit – nicht nur inhaltlich, sondern auch in Sachen Verfügbarkeit: Denn wer seinen Sonntagabend nicht vor dem Fernseher verbringen möchte, hat die Möglichkeit, die aktuelle Ausgabe in der ARD-Mediathek zu streamen. Doch wie viele Personen machen von diesem Service überhaupt Gebrauch?

„Tatort“-Debüt mit Corinna Harfouch holt Frühjahrssieg in ARD-Mediathek

Für Corinna Harfouch (68) brachte das Jahr 2023 eine faustdicke Überraschung mit sich: Im Alter von 68 Jahren debütierte die Charakterdarstellerin als neue Berliner „Tatort“-Kommissarin – und das direkt in einem Zweiteiler: Seit den beiden Teilen von „Tatort: Nichts als die Wahrheit“, die zu Ostern im Ersten liefen, ermittelt die 68-Jährige als Susanne Bonard an der Seite von Robert Karow (Mark Waschke, 51).

Die neue Kommissarin sorgte auch in der ARD-Mediathek für Interesse, wie aus einer Pressemitteilung zum „ARD Streaming Update“ hervorgeht: Der doppelte „Tatort“ erzielte im Frühjahr 1,7 Millionen (Teil eins) beziehungsweise 1,2 Millionen (Teil zwei) Abrufe und ist damit „im zweiten Quartal der erfolgreichste ‚Tatort‘ in der ARD-Mediathek“, so der öffentlich-rechtliche Sender. Knapp drei Millionen Mal wurde allein diese Ausgabe der Krimireihe also insgesamt gestreamt – ein klares Indiz dafür, wie beliebt die Filme auch im Netz sind.

„Tatort“ ist Kult – aber diese Folgen sind verboten Fünf „Tatort“-Ausgaben wurden seit ihrer Erstausstrahlung nicht wiederholt. Sie sind intern als sogenannte Giftschrank-Folgen bekannt. Diese sind: „Der Fall Geisterbahn“ (1972), „Mit nackten Füßen“ (1980), „Tod im Jaguar“ (1996), „Krokodilwächter“ (1996) und „Wem Ehre gebührt“ (2007). Die Gründe dafür, dass diese Episoden ohne Wiederholung auskommen müssen, sind vielfältig und reichen von lizenzrechtlichen Unklarheiten bis hin zu Antisemitismusvorwürfen.

Dank „Tatort“ und Co. – ARD-Mediathek übertrumpft Mitbewerber

Insgesamt zählt der kostenfreie Abrufvideodienst zu den erfolgreichsten Online-Angeboten seiner Art. Dazu heißt es in dem Bericht: „Die ARD-Mediathek erreicht täglich 2,2 Millionen Menschen und verzeichnet weiterhin die größte Reichweite unter den Streaming-Portalen der deutschen Fernsehsender. Auch bei der täglichen Gesamtnutzung liegt sie mit durchschnittlich 2,4 Millionen Stunden im zweiten Quartal 2023 vor ihren Mitbewerbern.“

Der „Tatort“-Zweiteiler „Nichts als die Wahrheit“ mit Corinna Harfouch erzielte in der ARD-Mediathek tolle Werte: Insgesamt 2,7 Millionen Abrufe konnte der Kult-Krimi im Frühjahr 2023 einfahren © Tobias Hase/Pascal Bünning/rbb/ARD/dpa

Auf einen Star werden Fans des Formats künftig allerdings verzichten müssen – egal, ob in der Mediathek oder im TV: Ebenso überraschend wie unfreiwillig musste Heike Makatsch (51) jüngst beim „Tatort“ aufhören. Verwendete Quellen: „ARD Streaming Update: Erfolgsformate der ARD Mediathek im Frühjahr 2023“ (ARD-Presseservice), daserste.de