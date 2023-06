„Gut gemacht, du“: Kate Middleton reagiert süß auf Baby-Rülpser

Von: Annemarie Göbbel

Besuche in Kinderzentren gehören sicher zu den Lieblingsterminen Kate Middletons. Die jüngste Visite durfte ihr wegen zwei goldiger Säuglinge noch lange im Gedächtnis bleiben.

Nuneaton, Warwickshire – Kate Middleton (41) und Thronfolger Prinz William (40) haben ihre Familienplanung offiziell abgeschlossen. Trotzdem gibt es immer wieder Gerüchte, die Prinzessin wäre überglücklich, ein viertes Baby in den Armen zu halten. Kein Wunder: Selten sieht man die dreifache Mutter mehr strahlen als bei Besuchen auf Babystationen, Kinderheimen und Mütterzentren. Auch die Babys mögen sie offensichtlich. Zwei der Kleinsten werden der künftigen Königin bei einem Termin im Riversley Park Children‘s Centre, zwei Autostunden nordwestlich von London gelegen, noch lange in Erinnerung bleiben.

Baby Taila und Prinzessin Kate hielten den Besuch über Händchen

Schon beim Eintreten begannen die Augen der Prinzessin von Wales zu leuchten und es dauerte nicht lange, da gesellte sich Kate zu einer Gruppe von Frauen, die ihre Babys auf dem Schoß hielten. Während des Gespräches mit der Mutter Mischa Kerr (36,) schnappte sich deren neun Monate alten Tochter Talia Saliba-Kerr die rechte Hand der hingerissenen Kate und ließ sie nicht mehr los. Erst als ein kräftiges Bäuerchen eines weiteren Säuglings, des zehn Wochen alte Raphael Pickering, zu vernehmen war, ließ Taila überrascht los.

Alle Augen waren gebannt auf die dreifache Mutter gerichtet, die sich schmunzelnd an den Neugeborenen wandte und in die atemlose Stille im Raum sagte: „Das hast du gut gemacht, du“. An alle fügte sie hinzu: „Es ist immer sehr beruhigend, man verbringt viel Zeit damit, das Aufstoßen auszulösen“. Baby Raphaels Mutter hatte allerdings einige Schrecksekunden zu durchleben. Laut GB News sagte sie nach dem Vorfall: „Ich dachte, ihm wird schlecht.“ Im Stillen hätte sie gefleht: „Bitte erbrich dich nicht auf das Kleid der Prinzessin“. Aber zum Glück sei es dann nur der gewaltige Rülpser gewesen. „Ich werde bis zu seinem 18. Geburtstag warten, um es ihm zu sagen“, scherzte die erleichterte Mama.

Kates Liebe zu Babys und Kindern hat sie zu ihrem großen Charity-Projekt gebracht

Falls die Schwiegertochter König Charles III. (74) sich tatsächlich ebenfalls um ihr Maxi Shirt Dress (für 572 Euro) von Cefinn gemacht haben sollte, war ihr jedenfalls nicht anzumerken. Auch die lederne Crossbody Bag von Mulberry und die feinen Pumps von Jimmy Choo (600 Euro) blieben unbeschadet. Die engagierte Ehefrau Prinz Williams traf in Nuneaton mit Gesundheitsberatern zusammen, die an einer neuen Feldstudie teilnehmen, die vom Royal Foundation Centre Early Childhood finanziert wird.

Händchenhalten mit Baby Taila, Kate Middleton war von der süßen Kleinen einfach nur hin- und weg (Fotomontage). © i Images/Imago

Das Zentrum hat sich der Prävention verschrieben und will das Bewusstsein für die außerordentlichen Auswirkungen der frühen prägenden Jahre schärfen. Frühkindliche Erziehung und die Sensibilisierung von Eltern soll gefördert werden. Die Ankündigung zu ihrem Herzensprojekt hatte Kate mit dem Text „Big Things Starts Small“ (dt. Große Dinge starten klein) bei Instagram gestartet und ungewollte Schwangerschaftsgerüchte damit befeuert. Doch dazu müssten Kate und William ihre getrennten Betten aufgeben, in denen sie angeblich längst schlafen. Verwendete Quellen: gbnews.com, Instagram