GZSZ-Star Felix van Deventer: Wirbelsäule gebrochen! Jetzt schildert er dramatische Szenen zu Horror-Sturz

GZSZ-Star Jonas (Felix van Deventer) hat sich bei einem Horror-Unfall schwer verletzt. Jetzt schildert er den Sturz und berichtet von dramatischen Szenen.

Felix van Deventer hat sich bei einem Vier-Meter-Sturz von einem Balkon schwer verletzt und einen Teil der Wirbelsäule gebrochen

Der GZSZ-Schauspieler meldete sich selbst aus dem Krankenhaus: „Es hätte viel schlimmer ausgehen können.“

Der Unfall hat sich NICHT beim GZSZ-Dreh ereignet, wie ein RTL-Sprecher klarstellte, sondern privat.

Update vom 6. September 2019, 10.48 Uhr: GZSZ-Star Felix van Deventer verletzte sich vor kurzem an der Wirbelsäule. Der 23-Jährige war von einem Balkon gestürzt. Mittlerweile wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, steht allerdings weiterhin unter Beobachtung. Nun ist auch klar, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Gegenüber RTL schildert der GZSZ-Star die dramatischen Szenen seines Horror-Sturzes.

Der Schauspieler hatte sich ausgesperrt und wollte über den Balkon zurück in die Wohnung klettern. „Ich bin die Regenrinne hoch, habe mich oben am Gitter an meinem Balkon abgestützt und habe mich daran entlang gehangelt“, erzählte er RTL via Sprachnachricht. Doch dann seien seine Hände abgerutscht, „weil die voller Schweiß waren“. Mit seinen Füßen konnte er keinen Halt finden: „Und ich hing da. In meinem Kopf ging ein richtiger Film ab, weil ich wusste: ich werde gleich abstürzen. Dieser Moment war echt schlimm“. Dann ist er gefallen, rund vier Meter tief.

Er habe sich überschätzt mit der Aktion, weil er gedacht hatte, dass es nicht so hoch sei und gesteht: „Ich hätte das nicht machen sollen. Ich habe daraus gelernt“.

GZSZ-Star Felix van Deventer: Wirbelsäule gebrochen! So geht es nun mit seiner Rolle weiter

Update vom 2. September 2019, 8.24 Uhr: Felix van Deventer hatte wohl Glück im Unglück. Nach seinem Horror-Sturz vom Balkon meldete sich der Schauspieler bereits am Wochenende selbst aus dem Krankenhaus. Doch viele Fans stellen sich seitdem die Frage: wie geht es mit „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ weiter? RTL-Sprecher Frank Pick erklärt im Gespräch mit dem TV-Sender, welche Maßnahmen nun am Set der Kult-Sendung geplant sind.

Demnach wird zunächst die „Drehdispo“, die wöchentlich erscheine, umgeschrieben. Wie der Sprecher weiter erklärt, werden dabei Bilder und Szenen „hängen gelassen“ und so bald wie möglich nachgedreht. "Das kann ein paar Tage oder bis zu drei Wochen später sein. In dem Fall bekommt der Zuschauer nichts davon mit. Die Rolle ist weiterhin zu sehen", erklärt Pick.

Sollte Felix van Deventer dann jedoch noch länger am Set von „GZSZ“ fehlen, müssten die kompletten Drehbücher umgeschrieben werden. "Sollte ein Ausfall oder eine Erkrankung länger andauern, werden Drehbücher von den Autoren umgeschrieben, mitunter ganze Handlungsstränge gestrichen bzw. anders angelegt und geplant“, erklärt der RTL-Sprecher. Dabei könne über den plötzlichen Abschied der Serienfigur durch andere Rollen informiert werden. Ebenfalls möglich sei jedoch, den Schauspieler im Rollstuhl an den Dreharbeiten teilnehmen zu lassen.

Wie lang Felix van Deventer dann jedoch wirklich ausfällt, ist noch nicht klar.

Vor drei Jahren polarisierte Helena Fürst im RTL-Dschungelcamp. Nun wettert die „Anwältin der Armen“ gegen den TV-Sender und erhebt dabei schwere Vorwürfe.

Das waren die News vom 1. September 2019: Update 18.23 Uhr: Felix van Deventer hat es offenbar hart erwischt. Auf Instagram hat er nun eine neue Story aus dem Krankenhaus gepostet. Diese zeigt ihn sichtlich mitgenommen - und offenbar im Rollstuhl sitzend. Die Füße stecken in Badelatschen, er trägt eine kurze Hose und vermittelt ein trostloses Bild. Die Botschaft des GZSZ-Stars bringt seinen aktuellen Gemütszustand auf den Punkt: "Wat eine Kacke...", schreibt der Patient. Seine fast 230.000 Follower bei Instagram versuchen den 23-Jährigen nun mit Genesungswünschen zu trösten.

Update 15.44 Uhr: Auch die offiziellen Instagram-Seiten von GZSZ und des Dschungelcamps verbreiten die Schock-Meldung. „Wir wünschen Felix von ganzem Herzen gute Besserung“, heißt es jeweils.

Von den Fans kommen zahlreiche Genesungswünsche, etwa: „Lieber Felix,ich wünsche Dir gute Besserung und hoffentlich wirst Du auch wieder richtig gesund!!!!!! Und Leute es ist egal wie es passiert ist, Dinge passieren einfach! Das kann jeden treffen!“

Update 12.31 Uhr: Fällt Felix van Deventer nun nach seinem Unfall auch bei GZSZ aus? Diese Frage ist natürlich zweitrangig, vor allem soll er ganz gesund werden. Wie die Bild berichtet, sind die Folgen momentan zwei Monate im Voraus gedreht, sein Fehlen würde also erst ab Ende Oktober auffallen.

Update 12.20 Uhr: Die Ippen-Digital-Zentralredaktion hat den Manager von Felix van Deventer am Telefon erreicht. Dieser kann offenbar selbst noch keine Auskunft geben, wie schlimm es den Schauspieler erwischt hat. Und wie es zu dem Unfall gekommen ist. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir sie hier updaten.

Wirbelsäule gebrochen! GZSZ-Star Felix van Deventer mit Schock-Unfall - RTL-Sprecher äußert sich

Unser Artikel vom 31. August, 12.07 Uhr:

Köln - Schock für alle Fans von GZSZ-Star Felix van Deventer: Der Schauspieler, der in der RTL-Serie den Jonas Seefeld mimt, hatte einen schweren Unfall. Das teilte er selbst per Instagram-Story aus dem Krankenhaus mit.

„Hey Freunde. Ich hatte gestern einen Unfall und bin 4 Meter tief vom Balkon gestürzt und hab mir dabei einen Teil meiner Wirbelsäule gebrochen! Aber mehr ist mir zum Glück nicht passiert! Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Danke Gott“, schreibt er zu einem Foto, das ihn im Krankenbett zeigt. Das Wichtigste: Er lebt - und hoffentlich wird er auch keine Schäden davontragen.

+ Das Foto von Felix van Deventer aus dem Krankenhaus. © Screenshot

Felix van Deventer: Verletzung passierte nicht bei GZSZ-Dreh

Wie sich der Unfall ereignet hat, blieb zunächst unklar. Jedenfalls nicht bei einem Dreh für GZSZ, stellt ein RTL-Sprecher klar. „Felix van Deventer hatte gestern privat einen Unfall - also nicht beim Dreh. Sicherlich wird er schon bald wieder ganz für seine Familie und Fans da sein und bei GZSZ drehen können. Vom ganzen Team: Gute Besserung und baldige Genesung!“, wird Sprecher Frank Pick auf rtl.de zitiert.

+ Felix van Deventer auf einem Archivfoto. © dpa / Marion van der Kraats

Felix van Deventer (GZSZ): Fans wünschen nach Unfall gute Besserung

Die Fans sind in Sorge - unter seinem neuesten Instagram-Posting vom 19. August sammeln sich entsprechende Kommentare. „Zum Glück ist nichts ‚Schlimmeres‘ passiert, deine Familie braucht dich!“, „Gute Besserung. Pass auf dich auf!“ und „Hacken auf den Boden bitte“ heißt es dort.

Felix van Deventer, der nicht nur bei GZSZ, sondern auch im Dschungelcamp aktiv war, wurde vor wenigen Monaten Vater eines kleinen Sohnes.

lin