Dieser Ex-GZSZ-Star wäre auf Weltreise beinahe gestorben

Sechs Jahre lang stand Maike von Bremen in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ jeden Tag vor der Kamera. Nach ihrem Ausstieg machte die Schauspielerin eine Weltreise, auf der sie fast gestorben wäre.

Berlin - Von 2002 bis 2008 war Maike von Bremen (37) täglich in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Sandra Lemke zu sehen. Nach ihrem Ausstieg machte die Schauspielerin, die sich auf Instagram selbst als reisesüchtig (travel addicted) bezeichnet, einen Trip um die Welt.

Denguefieber kostet Ex-GZSZ-Star Maike von Bremen fast das Leben

Neun Monate war die heute 37-Jährige damals mit einem Rucksack unterwegs. Doch ihre Weltreise hatte auch ihre Schattenseiten, wie von Bremen in einem Interview mit t-online.de berichtet. Auf Bali habe sich die Schauspielerin mit dem Denguefieber angesteckt und wäre „beinahe gestorben“, so von Bremen wörtlich. Mit 40 Grad Fieber habe sie mit ihrer deutschen Versicherung gesprochen, um auf die Intensivstation zu kommen.

Trotz allem bereue sie ihre Weltreise nicht - ganz im Gegenteil. „Wenn man das so durchsteht und heil wieder raus kommt, wächst man, weil man dann denkt: 'Was soll mir jetzt eigentlich noch Angst machen?'", wird die Schauspielerin zitiert. Außerdem habe sie auch Freunde gefunden, mit denen sie bist heute in Kontakt stünde.

Maike von Bremen gibt Antworten in Instagram Livestream

Die Berichterstattung über ihre Weltreise hat zahlreiche Fragen ihrer Fans hervorgerufen. Diese will Maike von Bremen jetzt in einem Insta-Live beantworten. In ihrer Instagram-Story kündigte sie am Sonntagabend an, mit ihren Followern am kommenden Sonntag (26. August) um 20 Uhr zu chatten.

