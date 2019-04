"Gzuz gibt's nicht mehr!" - Rapper von "187 Straßenbande" schockt Fans

Rapper Gzuz von der "187 Straßenbande" schockt seine Fans mit einer Nachricht. Ab sofort werde er keine Musik mehr veröffentlichen. Sein Ernst oder ein Aprilscherz?

Auf Instagram teilte Rapper Gzuz von der "187 Straßenbande" mit: "Gzuz gibts nicht mehr"

Fans hoffen, dass es sich lediglich um einen Aprilscherz des 187-Straßenbande-Rappers handelt

Bislang gibt es keine Erklärung des Musikers

Hamburg - Was für eine Nachricht, mit der Gzuz am Montag, 1.April, per Video-Botschaft an die Öffentlichkeit trat! Wie nordbuzz.de* berichtet, machte der Rapper der "187 Straßenbande" eine Ankündigung, die weltweit für Aufsehen sorgen dürfte. Oder handelt es sich doch einfach nur um einen simplen Aprilscherz, den sich der Skandal-Hip-Hopper mit seinen Fans erlaubte?

Schock-Nachricht auf Instagram: Rapper Gzuz von "187 Straßenbande" hört wohl auf

Aus dem Nichts teilte Gzuz seinen geschockten Followern auf Instagram mit, dass er keine neue Musik mehr veröffentlichen wird: „So liebe Instagram-Gemeinde, es tut mir Leid euch das verkünden zu müssen, aber ich bin raus. Ich werde ab jetzt keine Musik mehr releasen. Dieser ganze Dreckspuff namens Deutschrap ist mir zu blöd. Ich bin raus. Gzuz gibts nicht mehr!", lauten die drastischen Worte des 30-Jährigen.

Ernst oder Aprilscherz? Rapper Gzuz von "187 Straßenbande" will keine Musik mehr veröffentlichen

Mit dem Blick auf den Kalender hofft die Fan-Gemeinde des Rappers der "187 Straßenbande", dass es sich bei der Schock-Nachricht lediglich um einen Aprilscherz ihres Idols handelt. Zumal Hip-Hopper Ufo361 laut raptastisch kurz zuvor eine ähnliche Ankündigung machte. Der Künstler erklärte, er dürfe laut Vertrag nicht mehr unter seinem derzeitigen Künstlernamen veröffentlichen. Wenig später teilte Ufo361 allerdings mit, er habe sich lediglich einen Aprilscherz erlaubt. Eine solche Erklärung blieb seitens Gzuz allerdings bislang aus. Seine Fans hoffen weiterhin, dass es sich lediglich um "Fake-News" handelt.

