Haare gehen ihm aus: Prinz Harry kriegt die Williams-Birne

Es ist zum Haare raufen: Prinz Harry musste sich einem Kreuzverhör bei Gericht stellen. Dabei fiel ins Auge, dass die Haarpracht des Aussteiger-Royals immer lichter wird – ganz wie bei seinem Bruder William.

London - Dem britischen Königshaus kehrte Meghan Markles Mann Prinz Harry (38) mit seiner Frau Meghan Markle (41) an der Seite im April 2020 den Rücken und wanderte in die USA aus. Einem Schicksal der Royal Family kann der jüngere Bruder von Prinz William (40) aber trotzdem nicht entkommen: Der Haarverlust zeigt inzwischen auch bei Prinz Harry.

Weil er dem Verlag „Mirror Group Newspapers“ vorwirft, ihn illegal überwacht zu haben, musste der zweifache Vater in dieser Woche mehrmals vor Gericht erscheinen. Dabei klagte Prinz Harry, wie schwer ihn die Gerüchte, dass König Charles (74) nicht sein Vater sei, getroffen haben. Seine Zugehörigkeit zur britischen Königsfamilie kann er aber wohl kaum leugnen, wirft man einen Blick auf sein Haupthaar.

Schon König Charles hatte mit Haarausfall zu kämpfen. Bereits in jungen Jahren verabschiedete sich Prinz Williams Mähne ebenfalls. Prinz Harry wiederum war stets mit seiner roten Haarpracht herausgestochen – doch auch diese wird nun immer dünner. Während sein Bruder obenrum inzwischen mächtig kahl ist, wird ihm auch Harry optisch immer ähnlicher.

Prinz Harrys Anklage

Am High Court in London läuft seit dem 10. Mai ein auf mindestens sieben Wochen prognostiziertes Verfahren. Prinz Harry klagt gegen die Mirror Group Newspapers (MGN), zu der Daily Mirror, Sunday Mirror und The People gehören. Außerdem steckt er auch noch in anderen Fällen: in einem gegen die News Group Newspapers (NGN), die zu einem Tochterunternehmen von Rupert Murdochs News Corporation gehört und The Sun und The Sun on Sunday herausbringt, sowie in zwei gegen Associate Newspapers Limited (ANL), zu der die Daily Mail gehört.