„Habe kein Alkoholproblem": Stefan Mross spricht über das ein oder andere Bierchen

Seit der Trennung von seiner Frau Anna-Carina Woitschack letztes Jahr hat Stefan Mross wieder mit dem Vorwurf eines Alkoholproblems zu kämpfen. In einem Interview positioniert er sich dazu nun klar – und seine neue Freundin ebenfalls.

Playa del Carmen – Moderator, Trompeter und Schlagersänger Stefan Mross (47) hat die Trennung von seiner Frau Anna-Carina Woitschack (30) im November 2022 offenbar überstanden. Mittlerweile ist er glücklich liiert mit Eva Luginger (35).

Freundin Eva Luginger verteidigt ihn

Nachdem seine Ex in einem Interview angedeutet hatte, dass Mross vor der Trennung in „alte Verhaltensmuster“ verfallen sei, machten sich Fans Sorgen um den Musiker. Mit den Gerüchten räumt er nun im „Bild“-Interview auf. Darin sagt er: „Ich habe kein Alkoholproblem! Aber das ist ein Thema, das mich über meine gesamte Karriere begleitet. Bei mir wird eben immer genau hingeschaut, wenn ich mal mit einem Bier irgendwo stehe.“ Luginger unterstützt die Aussagen ihres Partners: „Ich bin da eher diejenige, die beim Kochen sagt, lass uns mal am Abend ein Glas Wein trinken. Und Stefan sagt dann, das brauche ich jetzt nicht.“

Das erste Treffen der beiden fand trotzdem mit Alkohol statt, wie Luginger berichtet: „Im Dezember haben wir uns bei einem Glühweinumtrunk gesehen. Dann hat es zwischen uns gefunkt. Ich habe schnell gemerkt, dass wir gut zusammenpassen.“ Mittlerweile sind beide zusammengezogen und stecken in ihren jeweiligen Scheidungen. Mross: „Seit September sind wir beide im Trennungsjahr. Es wird sozusagen eine Doppel-Scheidung.“

Auch bei „Immer wieder sonntags" bewies Stefan Mross, dass er als Bayer auch ein waschechter Bier-Fan ist

Trennung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sorgte für viel Aufsehen

Mross war von 2016 bis 2022 mit der 17 Jahre jüngeren Sängerin Anna-Carina Woitschack zusammen. 2019 hatte er ihr im Fernsehen einen Antrag gemacht, auch die Hochzeit fand live im TV statt, mit Florian Silbereisen (41) als Trauzeugen. Die Trennung der beiden kam für die meisten Fans sehr überraschend und schlug entsprechend hohe Wellen in der Schlagerlandschaft.