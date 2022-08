„Haben sie sich getrennt?“ Kate Middletons fehlender Verlobungsring tritt Krisengerüchte los

Vielleicht passt er im Moment nicht. Es ist auch in England warm und schwül gewesen. In der 2 Zyklushälfte hat man als Frau manchmal Wassereinlagerungen. Vielleicht möchte sie sich, wenn sie unter vielen Leuten ist öfter die Hände desinfizieren ( ich kenne viele die seit Corona, das immernoch ein paar mal am Tag machen). Sie hat doch einen Ring am Finger, halt nen anderen. Vielleicht hat sie keine Lust, die Ganze Zeit mit so einem klobigen Ring rumzulaufen. Der würde mich persönlich auch nerven. Zudem könnte sie bei diesem Fest Dinge tun, wo so ein Ring nervt. Manchmal müssen Royals bei solchen Festen auch mal irgendwas sportliches für den guten Zweck machen, was weiß ich. Sie ist luftig in weiß angezogen und trägt halt nur ihren Hochzeitsring, na und. Was trägt Prinz William eigentlich? Muss man einen Verlobungsring, wenn der so üppig ausfällt wie Kates eigentlich solange tragen, bis man in die Grube fällt? Vielleicht haben die einen Golum zu Hause der sich mit dem Ring versteckt hat. Sie hat 3 Kinder dabei, die wollen wenn die Kameras mal nicht an sind vielleicht spielen und Kate und William spielen vielleicht auch mal kurz mit.

Die sind auf einer sportlichen Veranstaltung und die Sportler tragen ihre Trikots, vielleicht gebietet sich es auch manchmal ein bisschen legerer zu sein. Es gibt den Begriff overdressed und da passt üppiger Schmuck halt nicht. Das gehört auch zur Etikette, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden. Deswegen sehen Leute die mit Gucci Sandalen und kleinem Handtäschchen und riesigen Ohringen, full Make Up und Designerfummel im Gebirge auch so lächerlich aus.