„Haben Tiere zu Gast“: Andrea Kiewel schimpft Fernsehgarten-Team wegen zu lauter Musik

Von: Lisa Klugmayer

Damit sich auch die tierischen Gäste im ZDF-Fernsehgarten wohlfühlen, muss diese Woche leise gefeiert werden. Dafür schimpft Andrea Kiewel sogar mit ihrem eigenen Team.

Mainz – Am 10. September begrüßt Andrea Kiewel (58) nicht nur hochkarätige Musikacts wie Eloy de Jong (50), Ben Zucker (40) oder Andreas Kümmert (37) im ZDF-Fernsehgarten, sondern auch einige flauschige Gäste. Denn das Motto ist diesmal „Tiergarten“. Dass sich auch Pony, Alpaka und Co am Lerchenberg wohlfühlen, dafür sorgt Andrea Kiewel höchstpersönlich.

„Alles hunderttausendmal abgesprochen“: Andrea Kiewel sorgt sich um die Tiere im Fernsehgarten

Ob Horse-Agility, Laufenten-Grundwissen oder Alpaka-Wanderung: Beim ZDF-Fernsehgarten stehen diesmal die Tiere im Vordergrund. Und Andrea Kiewel findet es richtig gut. Interessiert stellt sie Fragen, erzählt von ihren eigenen Erfahrungen als Hundebesitzerin und spricht sogar liebevoll mit den Tieren. Sofort wird klar, dass der Moderatorin das Tierwohl am Herzen liegt.

„Bevor es eine riesen Aufregung gibt: Wir haben das natürlich alles hunderttausendmal abgesprochen“, so Andrea Kiewel gleich zu Beginn des Fernsehgartens. „Tiere liegen uns am Herzen“. Später – nach dem Auftritt von Andreas Kümmert – wird das Wohlbefinden der flauschigen Gäste aber nochmal zum Thema.

Andrea Kiewel ist schockverliebt: Pony Cookie begeistert die Fernsehgarten-Moderatorin.

Musik zu laut für die Tiere: Andrea Kiewel schimpft im Fernsehgarten mit der Technik

Andreas Kümmert hatte seinen Hit „Leave the Radio on“ noch gar nicht zu Ende gesungen, aber da musste Kiwi kurz reinquatschen. „Liebe Kollegen seid so gut und dreht hier unten mal die Beschallung runter“, bittet Andrea Kiewel ihr Team. Die Kamera hielt noch auf Kümmert, doch das Mikrofon von Andrea Kiewel war noch an. Bevor sie überhaupt im Bild war, musste sie noch etwas loswerden: „Wir haben hier Tiere zu Gast, danke“.

Damit sich auch die tierischen Gäste im ZDF-Fernsehgarten wohlfühlen, muss diese Woche leise gefeiert werden. Dafür schimpft Andrea Kiewel sogar mit ihrem eigenen Team.

Die Zuschauer müssen sich also keine Sorgen machen: Andrea Kiewel schaut höchstpersönlich, dass sich auch die flauschigen Gäste im ZDF-Fernsehgarten wohlfühlen. Doch nicht nur ihr Team wurde von ihr gemaßregelt, auch mit dem Publikum musste Andrea Kiewel schimpfen. Denn nachdem die beiden Teilnehmer in der ersten Runde vom Fernsehgarten-Musikquiz versagen, muss Andrea Kiewel eingreifen. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten - Folge vom 10. September