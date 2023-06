„Hältst dir deine Öhrchen zu“: Helene Fischer gibt Kind den Hörschutz ihrer Tochter

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Auch bei Schlager-Konzerten kann es sehr laut werden, wie nun auch ein kleiner Helene-Fischer-Fan weiß. Als die Schlager-Queen das kleine Mädchen sieht, setzt bei ihr direkt der Mutterinstinkt ein.

Bremen – Seit dem 11. April begeistert Helene Fischer (38) ihre Fans mit ihrer „Rausch“-Tour. Akrobatiknummern mit ihrem Thomas, ein Roboterarm und heiße Tanznummern gehören da mit dazu. Doch die Show der Schlager-Queen ist nicht nur spektakulär, sondern auch ziemlich laut. Für einen kleinen Fan in Bremen wohl zu laut. Das kann Helene Fischer nicht mit ansehen und geht sicher, dass auch die Kleinsten Spaß bei ihren Konzerten haben.

„Es ist laut, gell Mausi?“: Helene Fischer gibt Kind den Hörschutz ihrer Tochter

Endlich wieder auf der Bühne stehen: Nicht nur ihre Fans haben lange darauf gewartet, auch Helene Fischer, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. Doch in Bremen unterbricht die Schlagerqueen ihr Set für einen ihrer kleinsten Fans. Das Mädchen stand in der ersten Reihe, doch die Musik war dann doch etwas zu laut für sie. Immer wieder hält sie sich die Ohren zu. Als Helene Fischer das sieht, setzt bei ihr der Mutterinstinkt sofort ein.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

„Ich seh da ein kleines süßes Mädchen und ich glaub dir ist es ein bisschen zu laut, gell Mausi?“, fragt sie ihren kleinen Fan. „Weil du hältst dir deine Öhrchen zu“, stellt sie fest und hat gleich eine Lösung parat. „Pass mal auf: Hinten in meiner Garderobe habe ich von meiner kleinen Süßen so Kopfhörer und die lasse ich jetzt holen für dich, okay? [...] Dann bist du geschützt, aber du hörst alles. Ist das gut?“, erkundigt Helene Fischer sich. Zum Schluss gibt es noch einen Luftkuss von der Schlager-Queen.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

„Sie hat ein Herz aus Gold“: Schlager-Fans feiern Helene Fischer für diesen süßen Moment

Für dieses besondere Geschenk bekommt Helene Fischer einen dicken Applaus und auch im Netz ist man ganz aus dem Häuschen. „Sie ist sooo herzlich zu Kindern“, schwärmt ein Fan unter dem TikTok-Video. „Sie ist so eine Süße“, findet auch eine zweite Userin. „Sie hat ein Herz aus Gold. Nicht viele hätten das für ihre Fans machen“, ist sich ein dritter Fan sicher.

Noch ein toller Tour-Moment: Viele Schlagerfans träumen davon, einmal mit Helene Fischer auf der Bühne stehen zu dürfen. Für zwei Besucherinnen ihres Bremer Konzerts ist genau dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Verwendete Quellen: TikTok/fabianskonzertmomente