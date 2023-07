„Haltung der Stille“ fehlt – im Vergleich mit Kate Middleton kommt Camilla schlecht weg

Von: Annemarie Göbbel

König Charles ging seine „zweite Krönung“ in Schottland gelassen und strahlend entgegen. Nicht so Ehefrau Camilla. Körpersprache-Expertin kann bei ihr wiederholt Defizite feststellen.

Edinburgh – König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) bekamen in der St. Giles Kathedrale im Rahmen eines Gottesdienstes die Honors of Scotland, die schottischen Kronjuwelen als Symbol der Anerkennung des Vereinigten Königreichs überreicht. Königssohn Prinz William (41) und seine Frau Prinzessin Kate (41) waren ebenfalls in die schottische Hauptstadt gekommen, um an der Zeremonie teilzunehmen. Das Thronfolgerpaar, in Schottland als Herzog und Herzogin von Rothesay bekannt, saß in der Kirchenbank neben Charles und Camilla, um mit ihnen nach einer Prozession zum Holyroodhouse-Palast den Überflug der Red Arrows zuzusehen.

Während König Charles entspannt ist, zupft Camilla ständig an ihren Haaren herum

Körpersprache-Expertin Judi James, die für den Mirror die Geschehnisse der „zweiten Krönung“ beobachtete, konnte interessante Details bei den Royals feststellen. Für König Charles sei die Zeremonie viel entspannter als die Körnung in der Westminster Abbey im Mai gewesen, sah sie sofort. James fand keine Anzeichen für Anspannung oder Angst, der Monarch hätte die meiste Zeit ein warmes, strahlendes Lächeln gezeigt.

Nur um Camilla schien der Regent sich zu sorgen. Stirnrunzeln, charakteristisch hochgezogene Augenbrauen: Charles blickte zurück, um zu sehen, ob Camilla sicher aus dem Auto hinauskam. Einige schnelle Handbewegungen zeugten aber auch von königliche Ungeduld, bis seine Geliebte endlich ihren Platz in der Kirche erreicht hatte. Judi James kommentiert: „Seine Besorgnis schien berechtigt, da Camilla tatsächlich nervös wirkte. Im Gegensatz zu Kate Middleton fehlte ihr die Fähigkeit, während des Gottesdienstes eine Haltung der Stille einzunehmen“. Ihr ständiges Haarerichten oder Herumzupfen an der weißen Feder ihres formellen Hutes seien selbst kontrollierende Rituale, die auf andauernde Anspannung hindeuten, erklärt James.

Expertin beobachtet große Unterschiede in der Kommunikation der Paare

Tatsache, die Prinzessin von Wales war die Ruhe selbst. Im blauen Mantelkleid von Catherine Walker, das sie zuletzt an Ostern getragen hatte, einem aufwendigen Hut von Philip Treacy und einer stattlichen Halskette aus der Kollektion der verstorbenen Queen Elizabeth (96, † 2022) zeigte sie pure Lebensfreude und Selbstbewusstsein. Prinz William trug seine RAF-Uniform Nr. 1 (RAF kurz für Royal Air Force) mit dem offiziellen Mantel des schottischen Distelordens (im Original: Order of the Thistle), derselben formellen Robe des Ritterordens, in der auch König und Königin die Ehrungen empfingen.

Es blieb nicht nur bei innigen Blicken zwischen Prinzessin Kate und Prinz William bei der schottischen Krönung in Edinburgh (Fotomontage). © Peter Byrne/dpa & Lesley Martin/Imago

Der Expertin stach besonders der Kontrast in der Kommunikation der beiden Paare im Vergleich in die Augen: Charles und Camilla murmeln wie Bauchredner, oft auch gleichzeitig vor sich hin, vermutlich ohne sich zu verstehen, doch schiene es sie zu beruhigen: „Es gibt keinen Blickkontakt“. Anders bei den Nachfolgern: „William und Kate zeigen immer, dass sie einander aufmerksam zuhören“, sie zeigen Emotion, berühren sich. „Kate tätschelte sogar vertraulich Williams Po“, eine schon charakteristische Geste, wie James feststellte. Die Dreifach-Eltern neigten dazu, Blickkontakt herzustellen und beim Sprechen ein Lächeln auszutauschen. Dass Prinzessin Kate und Prinz William offenbar längst in getrennten Betten schlafen, kommt da überraschend. Verwendete Quellen: mirror.co.uk