Happy Birthday, Prinz William: Zum 13. Geburtstag blamierte ihn Diana mit peinlicher Torte

Von: Susanne Kröber

Teilen

Vor 28 Jahren trieb Prinz William der Geburtstagskuchen seiner Mutter Prinzessin Diana die Schamesröte ins Gesicht. Prinz Harry hingegen soll begeistert gewesen sein.

London – Am 21. Juni feiert Prinz William seinen 41. Geburtstag. Der Palast gratulierte bei Instagram bereits mit einem wunderbaren Bild von William und König Charles III. (74) bei dessen Krönung (siehe unten). Und auch wenn der Thronfolger und Ehefrau Kate Middleton (41) aktuell von Termin zu Termin hetzen, kann William sich garantiert über eine leckere Geburtstagstorte von Kate und den Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) freuen. Als William noch ein Teenager war, war Prinzessin Diana (36, † 1997) für den Kuchen zuständig – doch die Wahl seiner Mutter stieß damals nicht auf Gegenliebe.

„William wurde knallrot“: Geburtstagskuchen von Prinzessin Diana war Prinz William peinlich

Prinzessin Diana hatte offenbar einen ganz speziellen Humor. So liebte sie es, ihren Söhnen Prinz William und Prinz Harry (38) kleine Streiche zu spielen. Dabei machte Lady Di auch vor dem Geburtstagskuchen ihres Ältesten nicht halt. Dianas ehemaliger Chefkoch Darren McGrady (61), der zuvor auch zehn Jahre Queen Elizabeth II. (96, † 2022) bekochte, erinnert sich noch ganz genau an Prinz Williams 13. Geburtstag, den sicher auch der Prince of Wales bis heute nicht vergessen hat.

Tampongate, Untreue, Missbrauch : Die zehn größten Skandale im britischen Königshaus Fotostrecke ansehen

„Ich kam an diesem Morgen zur Arbeit, ging zum Kühlschrank, öffnete die Tür und sah mich mit den größten Brüsten konfrontiert, die ich je in meinem Leben gesehen hatte. Die Prinzessin hatte zu Williams 13. Geburtstag einen Brüste-Kuchen bestellt. Ich wünschte, ich hätte ein Foto davon gemacht!“, so Darren McGrady gegenüber dem Hello!-Magazin. „Ich fragte den Butler: ‚Was zum Teufel ist das?‘ und er sagte, die Prinzessin hätte das zu Williams Geburtstag bestellt. Die Prinzessin liebte es, Menschen auf die netteste und lustigste Art in Verlegenheit zu bringen (...) William wurde knallrot.“

Brüste-Kuchen und Supermodels – so feierte Prinz William 1995 Geburtstag

Ganz anders kam die Brüste-Torte offenbar beim damals zehnjährigen Prinz Harry an. Wie The Daily Mail berichtet, soll Harry den Kuchen geliebt haben und sich zu seinem Geburtstag auch so eine gewagte Leckerei gewünscht haben. Um dem 13. Geburtstag von Prinz William die Krone aufzusetzen, lud Prinzessin Diana damals auch noch die Supermodels Claudia Schiffer (52), Naomi Campbell (53) und Christy Turlington (54) in den Buckingham-Palast ein. Wie rot William bei deren Anblick anlief, ist nicht überliefert.

Royaler Scherzkeks: Prinzessin Diana, hier auf einer Aufnahme mit Prinz William, spielte ihren Söhnen offenbar gern mal einen kleinen Streich. (Fotomontage) © IMAGO/LFI/UPI Photo

Auch wenn Prinz William der kleine Gag seiner Mutter damals peinlich war, erinnert er sich bestimmt immer noch gerne an die guten alten Zeiten – bevor Prinz Harry und er sich entfremdeten. Im Bild-Interview bedauert auch Dianas ehemaliger Koch das Zerwürfnis. „Prinzessin Diana wäre sehr traurig darüber, dass sich die Beziehung zwischen ihren beiden Jungs, William und Harry, so sehr gespalten hat. Als sie noch am Leben war und ich für sie kochte, gingen die Jungs durch dick und dünn miteinander. Sie waren unzertrennlich und immer beieinander“, so Darren McGrady. Zum Vatertag teilte zumindest König Charles jetzt ein versöhnliches Foto mit Prinz Harry, Prinz William postete lediglich Aufnahmen mit seinen drei Kindern. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, dailymail.co.uk, bild.de, Instagram