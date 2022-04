Harry und Meghan: Nach heimlichem Besuch kommen Details ans Licht - Treffen mit Prinz Charles verdächtig kurz

Von: Larissa Glunz

Kurze Wiedersehensfreude auf Schloss Windsor: Das heimliche Treffen von Harry und Meghan mit Prinz Charles soll nur wenige Minuten gedauert haben.

Update vom 16. April, 13:45 Uhr: Nach der Bestätigung von Harry (37) und Meghans (40) Stippvisite in Windsor kommen weitere Details über ihr Treffen mit Prinz Charles (73) ans Licht. Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll das Gespräch zwischen den Sussexes und dem britischen Thronfolger, zu dem später wohl auch Herzogin Camilla (74) stieß, gerade einmal 15 Minuten gedauert haben.

Im Anschluss an die überraschend kurze Unterhaltung besuchten die royalen Auswanderer offenbar Queen Elizabeth (95) in ihren privaten Gemächern, wo die Stimmung nicht ganz so angespannt gewesen sein soll. Die Beziehung zu seinem jüngsten Sohn und seiner Schwiegertochter möchte Charles allem Anschein nach unbedingt retten. Ein enger Freund des 73-Jährigen vertraute Adelsexperte Richard Kay an, dass Charles „die Tür offen halten und weiterhin reden will, dass er das bei Diana nicht gemacht hat, bereut er noch immer.“

Erstmeldung vom 15. April, 11:15 Uhr: Windsor – Auf diesen Moment haben viele Royal-Fans monatelange gewartet. Prinz Harry und Meghan Markle sind vor wenigen Tagen in den Flieger Richtung England gestiegen, um sich mit Queen Elizabeth II. zu treffen. Zwei Jahre lang hat sich die Herzogin von Sussex nicht in Großbritannien blicken lassen, für Meghan ist es der erste Besuch seit ihrer Abkehr vom Palast.

Harry und Meghan: Heimliches Treffen mit Queen Elizabeth in England

Am Mittwoch (13. April) sind Prinz Harry und Meghan Markle britischen Medienberichten zufolge in Windsor angekommen. Die zweifachen Eltern haben auf dem Weg in die Niederlande einen Halt in der Heimat des 37-Jährigen eingelegt. In Den Haag werden die Sussexes an den Invictus Games teilnehmen, die vom 16. bis 22. April stattfinden. Ob sie ihre Europa-Reise womöglich für einen Abstecher nach England nutzen, wurde bereits im Vorfeld heiß diskutiert. Dass Prinz Harry und Gattin Meghan bei Prinz Philips (99, † 2021) Gedenkfeier Ende März mit Abwesenheit glänzten, stieß vielen Landsleuten sauer auf, ihr Überraschungsbesuch könnte die Wogen wieder glätten.

Prinz Harry und Meghan Markle sollen für eine kurze Stippvisite nach England gereist sein (Symbolbild). © i-Images/Imago

Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll das Ehepaar Queen Elizabeth II. und Prinz Charles für streng geheime Versöhnungsgespräche auf Schloss Windsor getroffen haben, die ehemaligen Senior Royals wollten offenbar „reinen Tisch machen“. Auf Nachfrage der „CNN“ bestätigte ihr Sprecher später das Treffen mit der Monarchin. Seit Meghan und Harrys Umzug in die USA haben unter anderem das explosive Interview mit Oprah Winfrey (68) und die Ankündigung von Harrys Memoiren die Beziehung des Herzogspaares zur britischen Königsfamilie auf eine harte Probe gestellt.

Harry und Meghan: Angespanntes Wiedersehen auf Schoss Windsor

Die klärende Aussprache dürften auch Prinz Charles und seine Mutter begrüßt haben, das Treffen hat sicherlich trotzdem Wiedersehensfreude ausgelöst. Queen Elizabeth musste zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Termine absagen, ihren Enkel in den USA zu besuchen, kommt für die 95-Jährige also nicht infrage. Harry und Meghans Kinder sollen ihre Eltern nicht begleitet haben, Tochter Lilibet Diana (10 Monate) hat ihre Namensvetterin, die Queen, noch nicht persönlich kennengelernt.