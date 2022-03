Harry und Meghan: Ex-Angestellte erheben schwere Vorwürfe gegen das Herzogspaar

Von: Larissa Glunz

Prinz Harry und Herzogin Meghan müssen erneut harte Kritik einstecken. Ihre Ex-Angestellten lassen kein gutes Haar an den royalen Arbeitgebern.

Montecito – Egal ob als Fahrer, persönlicher Assistent oder Hausverwalter: Viele Fans träumen davon, für die Royals zu arbeiten, im Hause Sussex soll sich der vermeintliche Traumjob allerdings in einen wahren Albtraumjob verwandeln. Die Enthüllungen von Prinz Harrys (37) und Herzogin Meghans (40) Ex-Mitarbeitern sorgen für ungläubige Gesichter, wie 24royal.de berichtet.

Seit fast zwei Jahren lebt das Herzogspaar Sussex nun schon in der bei Promis beliebten Stadt Montecito in Kalifornien. Ihren Umzug sollen Meghan und Harry zwar schon planen, aktuell sind sie jedoch noch in ihrer luxuriösen Villa anzutreffen. Das Anwesen mit Garten, Pool, Tennisplatz & Co. ist nicht gerade klein, langweilig wird den Mitarbeitern also sicherlich nicht. Von außen wirkt die staatliche Residenz atemberaubend schön, im Inneren sollen sich derweil fragwürdige Szenen abspielen.

Im Gespräch mit dem US-Magazin „Star“ geben frühere Angestellte Medienberichten zufolge einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und das Verhalten von Prinz Harry und Herzogin Meghan als Chefs. Was sie berichten, lässt die zweifachen Eltern alles andere als gut dastehen. Meghan soll penibel auf Ordnung achten und die Mitarbeiter regelmäßig zurechtweisen, Gatte Harry hingegen soll dreckiges Geschirr und Essensreste herumliegen lassen. Auch Augenkontakt oder etwa Small Talk mit den beiden soll strengstens verboten sein. „Du darfst sie nicht ansprechen, es sei denn, sie sprechen dich zuerst an“, zitiert der „Express“ einen Ex-Angestellten, ein anderer Insider beschreibt sie als „die schlimmsten Leute der Welt, für die man arbeiten kann“.

Harry und Meghan: Mobbing von Mitarbeitern?

Die königlichen Auswanderer sehen sich nicht zum ersten Mal mit schwerwiegenden Anschuldigungen des Personals konfrontiert. Bereits letztes Jahr wurden Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan laut. Die 40-Jährige soll Mitarbeiter im Londoner Kensington-Palast unter anderem gedemütigt haben, ihre Anwälte stritten die Berichte jedoch ab und bezeichneten sie als „kalkulierte Schmutzkampagne“.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA