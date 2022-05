Wiedersehen in England

Harry und Meghan reisen für das Thronjubiläum von Queen Elizabeth nach England, ein offizieller Auftritt an der Seite der Königsfamilie soll auch geplant sein.

London – Die Koffer sind gepackt, die Flugtickets gebucht: In wenigen Tagen machen sich Harry (37) und Meghan (40) auf den Weg nach Großbritannien. Mehr als zwei Jahre nach ihrer Abkehr vom Palast kommt es beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) zum großen Wiedersehen mit ihrer britischen Verwandtschaft. Ein Aufeinandertreffen, das mit Spannung erwartet wird.

Harry und Meghan: Beim Gottesdienst treffen sie auf die Königsfamilie

Queen Elizabeth II. ist der erste britische Monarch, der sein 70. Thronjubiläum begehen kann, eine große Feier ist also mehr als angemessen. Vier Tage lang, vom 2. bis 5. Juni, steht ganz London im Zeichen der Krone. Zu Ehren der unerschütterlichen Regentin sind eine Vielzahl von Veranstaltungen wie beispielsweise ein Jubiläumskonzert für die Queen und ein Dankgottesdienst in der St. Paul‘s Cathedral geplant. Letzterer dürfte dank seiner Gästeliste für so manche Schlagzeile sorgen. Wie „The Telegraph“ berichtet, werden auch Prinz Harry und Meghan Markle die Zeremonie am 3. Juni verfolgen. Da die Sussexes einen Tag zuvor den traditionellen Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palastes verpassen werden, kommt es in der Kathedrale zur ersten großen Zusammenkunft mit der britischen Königsfamilie.

Queen Elizabeths Teilnahme an dem Gottesdienst wird vermutlich erst in letzter Minute bestätigt, neben ihren Kindern Charles (73), Anne (71), Andrew (62) und Edward (58) sowie deren Ehepartnern werden dem „Telegraph“ zufolge auch ihre Enkel sowie Cousins erwartet. Die jüngste Generation der Royals rund um Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (7) könnte sich ebenfalls in der Kirche blicken lassen. Harry und Meghans Kinder Archie (3) und Lilibet (11 Monate) werden aufgrund ihres jungen Alters wohl im Frogmore Cottage in Windsor bleiben, wo die Familie Sussex während ihres England-Besuchs unterkommt.

Harry und Meghan: Stiehlt ihnen Prinz Andrew die Schau?

Prinz Andrews erster offizieller Auftritt seit seiner Teilnahme an der Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) im März dürfte erneut hohe Wellen schlagen. Der Herzog von York hat aufgrund des Missbrauchsskandals lange Zeit die Öffentlichkeit gemieden, eine mögliche Rückkehr zu seinem früheren Alltag als aktiver Senior Royal würde viele seiner Landsleute alles andere als gutheißen.

