Ist der Rausch der ersten Verliebtheit bei Meghan Markle und Prinz Harry vorbei? Insider wollen erste Indizien für eine handfeste Ehekrise bemerkt haben.

Montecito – Auch royale Paare werden in ihren Beziehungen vom Alltag eingeholt. Die ersten Jahre ihrer Ehe müssen für die Sussexes wie im Rausch vergangen sein. Ein neues Leben in den Vereinigten Staaten, zwei Kinder, der skandalumwitterte Ausstieg aus dem britischen Königshaus, all das ließ wenig Zeit, um sich auf die Beziehung zu konzentrieren. Immer wieder gibt es jetzt Gerüchte von Streit über Grundsatzfragen. Bahnt sich da etwa eine Ehekrise an?

Harry und Meghan: Insider berichten von einer möglichen Ehekrise

Sollte der Insider, der sich aus dem näheren Umkreis des Paares im US-Magazin „Life & Style“ geäußert hat, recht behalten, sind die Aussichten derzeit nicht rosig. Angeblich soll die Pandemie und der damit einhergehende Rückzug in ihre Villa den beiden nicht gutgetan haben. Besonders Prinz Harrys (37) Freiheitsdrang hätte unter den Einschränkungen gelitten.

Seine wachsende Sehnsucht, seine Freunde und die Royal Family zu sehen, dürften ebenso das Thema sein wie der Klassiker-Streitpunkt: Geld. Der Informant spricht davon, dass Meghan (40) wenig Sympathien für Harrys alte Freunde hat. Sie hätte sich in seine Kommunikation eingemischt und versucht, ihn zu entfremden. Das kann dem Enkel Queen Elizabeths II. (95) nicht gefallen haben. Für Uneinigkeiten in der Öffentlichkeit hat sich das Paar schon einen Geheim-Code einfallen lassen.* Falls Meghan sich schon langweilt, während Prinz Harry sich noch bestens unterhält.

Harry und Meghan: Beide hätten sich zurückgezogen und machten ihr Ding

Beide sind starke Charaktere und stehen auf ihre Art gern im Mittelpunkt. Meghan füllt die Lücke mit Arbeit und präsentiert sich als unabhängige Frau. Harry zieht sich tagelang zurück und macht sein Ding. Dass ihre beiden süßen Kinder darunter leiden, kommt aber für beide nicht infrage. Für Söhnchen Archie (2) und Töchterchen Lilibet (10 Monate) werden sie stark sein und versuchen, alle Streitpunkte zu beseitigen. Auch hätte Meghan im Scheidungsfall keine guten Karten.* *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

