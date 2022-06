Harry und Meghan zeigen Tochter Lilibet: Neues Foto zum ersten Geburtstag

Von: Larissa Glunz

Teilen

Harry und Meghans Tochter Lilibet hat ihre Geburtstagsfeier in England sichtlich genossen, wie das neue Foto der süßen Jubilarin beweist.

Windsor – Mit diesem Lächeln erobert sie die Herzen der Royal-Fans im Sturm. Am 4. Juni hat Harry (37) und Meghans (40) Tochter Lilibet inmitten der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) ihren ersten Geburtstag gefeiert. Ein besonderer Meilenstein, den die Sussexes mit ein paar Tagen Verspätung in aller Öffentlichkeit zelebrieren.

Harry und Meghan zeigen Tochter Lilibet: Neues Foto zum ersten Geburtstag

Auf die royale Tradition, neue Bilder der königlichen Sprösslinge zu veröffentlichen, haben Prinz Harry und Meghan Markle beim dritten Geburtstag ihres Sohnes Archie im Mai verzichtet, für ihre Tochter machen sie jedoch eine Ausnahme. Die neue Aufnahme der kleinen Lilibet Diana zeigt das strahlende und im Gras sitzende Geburtstagskind in einem hellblauen Kleidchen und mit einer weißen Schleife im Haar. Entstanden ist das Foto während der Geburtstagsfeier im Garten von Harry und Meghans altem Zuhause, dem Frogmore Cottage in der Nähe von Schloss Windsor.

Zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Lilibet haben Harry und Meghan ein neues Foto geteilt. © picture alliance/dpa/PA Media | Archewell

Harry und Meghan hielten sich während des Thronjubiläums der Queen im Hintergrund, auch die Party ihrer Tochter fand nur im kleinen Rahmen statt. Der befreundete Fotograf Misan Harriman (45) hat Lilis Geburtstagsfoto aufgenommen, auf Instagram teilte er weitere Eindrücke. Wie ein Sprecher des Herzogspaares verriet, haben die zweifachen Eltern ein „entspanntes, intimes Picknick im Hinterhof“ organisiert, an dem „enge Freunde und Familie“ teilgenommen haben. Die Familie von Prinz William (39) hat das private Fest allem Anschein nach verpasst, im Dienst der Krone besuchte William gemeinsam mit Gattin Kate (40) und den Kindern George (8) und Charlotte (7) am Samstag das Cardiff Castle.

Harry und Meghan haben im Rahmen des Thronjubiläums von Queen Elizabeth nur einen offiziellen Auftritt beim Dankgottesdienst in London absolviert. © PPE/Imago

Harry und Meghan zeigen Tochter Lilibet: „Sieht aus wie Baby Harry“

Da Harry und Meghan ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten, ist die Freude über das neue Foto groß. Ein positiver Kommentar nach dem anderen taucht in den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter & Co. auf. Lilibets große Ähnlichkeit zu ihrem Vater sticht den Usern dabei direkt ins Auge. „Mit ihren roten Haaren sieht sie aus wie Baby Harry“, schreibt eine begeisterte Nutzerin. Nur einen Tag nach der Gartenparty ist die Familie Sussex wieder in ihre Wahlheimat Kalifornien zurückgekehrt.