Harry und Meghan auf Versöhnungskurs? Heimliches Treffen mit Prinz Charles

Von: Larissa Glunz

Harry und Meghan nutzen ihren England-Besuch offenbar für klärende Gespräche mit der Königsfamilie. Fernab der Kameras sollen sie Prinz Charles getroffen haben.

London – Viele hatten im Vorfeld befürchtet, dass sich Prinz Harry (37) und Meghan Markle (40) beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) in den Vordergrund spielen werden, bislang spielt das Herzogspaar aber nur die zweite Geige. Was sie vor und nach ihren offiziellen Terminen in England treiben, behalten die Wahl-Amerikaner für sich, den aufmerksamen Zuschauern entgeht jedoch nichts.

Vor mehr als zwei Jahren haben Harry und Meghan der Krone den Rücken gekehrt und ihre repräsentativen Pflichten niedergelegt. Für ihre royale Rückkehr hätten sich die beiden keinen besseren Anlass aussuchen können. Beim Dankgottesdienst für Queen Elizabeth zeigten sich Harry und Meghan erstmals wieder an der Seite der britischen Königsfamilie. Dass dieses Aufeinandertreffen der Sussexes und Cambridges nicht allzu herzlich ablaufen könnte, hatten Royal-Experten bereits prophezeit, in der St. Paul‘s Cathedral saßen die Vier dann tatsächlich in unterschiedlichen Sitzblöcken.

Vor ihrer Teilnahme am Gottesdienst für Queen Elizabeth sollen Harry und Meghan bei Prinz Charles vorbeigeschaut haben (Symbolbild). © PPE/Imago

Während Prinz William (39) und Kate Middleton (40) Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) in der ersten Reihe Gesellschaft leisteten, nahmen Harry und Meghan in der zweiten Reihe neben Prinzessin Eugenies (32) Ehemann Jack (36) Platz. Nach der feierlichen Messe machten sich die zweifachen Eltern wieder direkt auf den Weg zu ihrem alten Zuhause Frogmore Cottage in Windsor, ein privates Familientreffen soll es aber dennoch gegeben haben. Wie „Vanity Fair“ berichtet, wurden Prinz Harry und Meghan Markle offenbar vor dem Gottesdienst beim Verlassen von Clarence House, dem Wohnsitz von Charles und Camilla, abgelichtet.

Harry und Meghan auf Versöhnungskurs? Charles will Streit beiseitelegen

Harry und Meghan haben Charles bereits während ihrer Stippvisite in Windsor im April einen kurzen Besuch abgestattet, ihr erneutes Treffen kann wohl als ein positives Zeichen der Annäherung gedeutet werden. Dass er seinen Sohn und dessen Familie so selten sieht, soll Prinz Charles schwer zusetzen. Der britische Thronfolger wünscht sich eine Versöhnung, davon ist Adelskommentatorin Kinsey Schofield (37) überzeugt. „Es verletzt ihn [Charles], wenn sie nicht reden, es verletzt ihn, wenn die Dinge nicht auf dem richtigen Weg sind und ich glaube, er möchte unbedingt den Heilungsprozess in Gang bringen“, vertraute sie dem „Express“ an.