Harry und Meghan treten im Partnerlook gegen Trennungsgerüchte an

Von: Annemarie Göbbel

Sie sind zurück und präsentieren sich im gleichen Style. Prinz Harry und Meghan Markle demonstrieren Gemeinsamkeit, um den anhaltenden Trennungsgerüchten Einhalt zu gebieten.

Montecito – Zuletzt konnten sich Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) vor negativer Berichterstattung kaum noch retten. Den Anfang der schwelenden Gerüchte über eine Trennung hatte schon Meghans fehlende Präsenz bei Harrys Solobuchprojekt „Spare“ gemacht. Plötzlich war von Auszeiten Prinz Harrys im Hotel die Rede, dann sollte die gemeinsame Villa in Montecito verkauft werden. Gipfelpunkt war der Rausschmiss des Herzogspaares bei Spotify. Danach unterschrieb Meghan für eine Solokarriere bei einer Schauspiel-Agentur in Los Angeles, und Harry wollte angeblich zurück in den Schoss der Family. Das Ende einer royalen Odyssee?

Sussexes zeichnen ein souveränes Bild von sich in unsicheren Zeiten

Jetzt strafte ein lange nicht mehr gesehener inniger Auftritt der Herzogin und des Herzogs von Sussex in lichtem Beige und Weiß die bösen Lästermäuler Lügen. Gemeinsam trat das Paar in einem neuen Video, das auf ihrer Archewell-Website veröffentlicht wurde, fein aufeinander abgestimmt an, um jungen überraschten ersten Mitglieder des Responsible Technology Youth Power Fund ihre Teilnahme am Stipendium zu verkünden. Meghan saß im ärmellosen Rollkragenpullover von Bleusalt (128 Euro) und dem dazu passenden kamelfarbenen Rock (148 Euro) neben Prinz Harry im weißen Button-up-Hemd und beiger Hose auf der Gartenbank und boten ein Bild des Glücks und der Einheit.

Laut Archewell hat die Gruppe von „Innovatoren und Aktivisten insgesamt zwei Millionen Dollar erhalten, um eine integrativere, gerechtere und verantwortungsvollere Online-Welt zu schaffen“. Mit dem Clip wollen die Sussexes also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen trat das Paar gegen die Scheidungsgerüchte an, zum anderen war es der erste offizielle Arbeitsauftritt des Paares seit geraumer Zeit, nachdem beide nach dem Aus bei Spotify im Sinkflug im Karrieretief gelandet waren. Sie wollten, einfach nicht hart arbeiten, hatte es geheißen, sie wären nicht kreativ, hätten nur wirre Ideen und kein diplomatisches Geschick. Solche Schlagzeilen sind der Garant dafür, künftig keine Fuß mehr bei Investoren in die Tür zu bekommen.

Partnerlook: Hintergründe Stars wie die nicht mehr mit den Sussexes befreundeten Beckhams machen es vor und gehen Hand in Hand im Partnerlook durch die Gegend. Würde man sie fragen, warum sie das tun, wäre der meist genannte Grund das Zusammengehörigkeitsgefühl, das sie nach außen tragen möchten. Andere Paare wiederum – dieser Verdacht fällt jetzt auf Meghan und Harry – wollen sich vermutlich auch selbst beweisen, dass sie trotz geänderter Vorzeichen noch immer eine Einheit bilden. Außenstehende Beobachter beurteilen Pärchen im Partnerlook meist negativ. Sie finden im gleichen Outfit auftretende Paare einfach nur peinlich, schnell albern oder sogar lächerlich. Wenn man als ernstzunehmendes Paar auch nicht unbedingt im selben Shirt, gleichfarbigen Hose und denselben Accessoires auftreten sollte, so ist doch ein Auftritt im selben Kleidungsstil ein ziemlich sicheres Zeichen von Harmonie in der Beziehung. So simpel der Spruch, so wahr ist er auch: Kleider machen Leute, der gleiche Stil zeugt mit von der gleichen Lebensauffassung. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.

Angriff ist die beste Verteidigung: Die Sussexes ziehen wieder gemeinsam an einem Strang

„Wir sind ein Team“, so lautet die visuelle nonverbale Botschaft, die Harry und Meghan auf ihrer Archewell-Webseite platzierten, um den wilden Spekulationen um ihre Trennung Einhalt zu gebieten (Fotomontage). © Screenshot @archewell.com & John Rainford/Imago

Höchste Zeit, zu handeln: Die Sussexes ziehen mit dem neuen Clip die Reißleine. Engagiert für den guten Zweck, gereift und ohne Flausen im Kopf, sitzen die Sussexes lässig im Business-Outfit im Garten und lassen die psychologische Farbsymbolik für sich arbeiten: Den Farben Braun und Beige werden in der Farbenlehre Attribute wie warm, wohnlich, erdend und beruhigend zugeordnet. Diese lösen ein Gefühl von Sicherheit, Wohlbefinden und Behaglichkeit aus. Weiß steht für Klarheit und Ordnung, sie signalisiert aber auch den Frieden und die Ergebung. Obendrein soll Weiß gegen emotionale Verstimmungen helfen und dafür sorgen, dass man sich in schwierigen Situationen gut fühlt.

Na gut, ein bisschen Bling-Bling geht immer: An den Ohren der Zweifach-Mama blitzen ein Paar goldene Creolen und eine Vielzahl goldener Armbänder klirren an Meghans Arm, während sie ihre dunkle Mähne und ihr Markenzeichen einfach offen über die Schulter fallen lässt. Bescheidenheit ist also das neue Motto der sonst Schmuck- und Design-verliebten Meghan, die für einen Auftritt in New York auch ohne mit der Wimper zu zucken 12.000 Dollar (umgerechnet 11.000 Euro) hingeblättert hat. Verwendete Quellen: pagesix.com, mag.dbna.com