„Wachsende kahle Stelle“: Geheimnis von Prinz Harrys Ersatz-Haaren gelüftet

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Es scheint ein großes Thema für Prinz Harry zu sein: Der schütteren Frisur Prinz Williams widmete er in seinem Buch „Spare“ ganze Seiten. Sein eigenes Haar umgibt allerdings auch ein Geheimnis.

Montecito – Man müsste Mäuschen spielen können oder Ehefrau Meghan Markle (42) ins Kreuzverhör nehmen können, um wirklich sicherzugehen, wie es um die offenbar haarigen Angelegenheiten auf dem Kopf Prinz Harrys (38) bestellt ist. Denn Fotos aus dem etwa gleichen Zeitraum zeigen den Herzog von Sussex mal mit dichter Matte, mal mit deutlich kahler werdenden Stellen. Das kann nicht alles nur an ungünstigen Lichtverhältnissen liegen, wie ein Profi bestätigt.

Prinz Harrys Haare sind mal dicht, mal licht

Auf der Website des Unternehmens BetterUp wurde ein Foto veröffentlicht, das Prinz Harry als Coach der Plattform mit dichter, dunkler Lockenpracht zeigt. Doch wie Fotos des abtrünnigen Royals vor Kurzem von einem Polospiel in Singapur zeigten, sieht sein Haar normalerweise viel dünner und heller aus, wie nicht nur die Dailymail feststellte. Haare sind offenbar ein heikles Thema für den in Kalifornien lebenden Sohn von König Charles (74), der als „Chief Impact Officer“ bei BetterUp geführt wird, seit er mit Ehefrau Meghan sein Glück in der Weite suchte.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Im Jahr 2021 war der Herzog von Sussex beim amerikanischen Start-up-Unternehmen für psychische Gesundheit BetterUp angetreten, um zu „helfen, das Leben der Menschen zu verändern“, wie auf den Teamseiten zu entnehmen ist. Nicht seine einzige Verdienstquelle: Am 10. Januar 2023 veröffentlichte Prinz Harry erfolgreich seine Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve), in denen er bei vielen Anekdoten nicht gerade zartfühlend gegen seine Familie austeilte. Besonders Bruder Prinz William (41) musste sich zahlreiche Sticheleien gefallen lassen.

Schönheitschirurg Dr. Asim Shahmalak von der Crown Clinic in Manchester Schönheitschirurg Dr. Asim Shahmalak erklärte 2021 bei Dailymail, Prinz Harrys Haarausfall habe sich beschleunigt, seit er mit Meghan in die Vereinigten Staaten gezogen sei. Er gab auch die Prognose ab, dass der zweifache Vater im Alter von 50 Jahren praktisch kahl sein werde. Harry werde vielleicht nie so kahl sein wie sein Bruder William. William sei stärker betroffen als alle anderen königlichen Mitglieder seiner Linie. Harrys Glück im haarigen Unglück: Laut Dr. Shahmalak befand sich der Zweitgeborene Charles III. mit 36 Jahren in der gleichen Phase des Haarausfalls wie William mit 26 Jahren. Shahmalaks Urteil: „Das Kahlheitsgen ist bei Harry nicht so stark ausgeprägt, aber er verliert immer noch schnell seine Haare. Zurzeit ist der größte Teil von Harrys Haarausfall im Scheitelbereich zu finden“. Er habe eine wachsende kahle Stelle quer über seinen Scheitel, und man könne auch sehen, dass sein Haar nach vorne hin immer dünner werde.

Prinz BetterHair zeigt in seinen Memoiren mit dem Finger auf Bruder Williams schwindendes Haar

Prinz Harrys Haupthaar gibt Anlass zum Rätseln: Mal erscheint es licht und hell, mal dunkel und dicht (Fotomontage). © Screenshot @betterup.com & Danial Hakim/dpa

Prinz Harry thematisierte sogar das früh schütter gewordenen Haupt seines Bruders in seinem Buch und bezeichnete den Haarausfall von Prinz William als „alarmierend und fortgeschrittener als meinen“, obwohl nur zwei Jahre älter. Die Lichtungen riefen schon im Jahr 2021 den britischen Schönheitschirurgen Dr. Asim Shahmalak von der Crown Clinic in Manchester auf den Plan, der dem Herzog von Sussex mit professionellem Auge attestierte, langsamer kahl zu werden als Prinz William und etwa zehn Jahre hinter seinem älteren Bruder zu liegen, was den Haarausfall angehe. Doch an der Tatsache ist nicht zu rütteln.

Wer sich neben Meghan im Jahr 2021 ebenfalls ein exaktes Bild der wahren Wuschligkeit auf Prinz Harrys Kopf machen konnte, war der Hairstylist, der über Harry laut Dailymail während eines Ausflugs in New York von „merklich“ dünnerem Haar sprach, nachdem „geschickte Retuschierkünste“ ihm eine „Fülle“ von Locken verliehen hätten, die Meghan Markles dichter Mähne auf ihrem gemeinsamen jüngsten Time 100-Cover angepasst wären. Ob Meghan aus Gründen der optischen Vergleichbarkeit in Montecito blieb, während der Prinz beim Polo in Singapur weilte, ist jedoch nicht bestätigt. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk