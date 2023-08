Eisiges Schweigen: Meghan hat Geburtstag, aber kein Royal gratuliert

Von: Melanie Habeck

Am 4. August feierte Meghan Markle ihren 42. Geburtstag. Die Zahl der Gratulanten hielt sich jedoch in Grenzen, denn nicht ein Mitglied der königlichen Familie sendete ihr Glückwünsche.

Montecito – Ihren Geburtstag hatte sich Meghan Markle (42) sicher anders vorgestellt: Die Frau von Prinz Harry (38) wurde am 4. August 42 Jahre alt. Doch selbst an ihrem Ehrentag hinterließ das zerrüttete Verhältnis zur königlichen Familie Spuren: Kein Mitglied der britischen Royals hielt es für nötig, der zweifachen Mutter zu gratulieren.

Anders als im letzten Jahr: Britische Royals gratulieren Meghan Markle nicht zum Geburtstag

Die Frau von Prinz Harry hat es derzeit nicht leicht: Erst vor Kurzem wurde darüber spekuliert, dass sich Meghan Markle mächtig darüber ärgern soll, dass sich sämtliche Hollywoodstars von ihr abwenden. Nun bekommt sie auch von der britischen Königsfamilie die kalte Schulter gezeigt – und das ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Weder Prinz William (41) und Kate Middleton (41) noch König Charles (74) und Königin Camilla (76) richteten an Meghans Ehrentag öffentliche Glückwünsche an die 42-Jährige.

Üblicherweise gehört es zum guten Ton, dass die Royals ihre Social-Media-Kanäle dafür nutzen, der königlichen Verwandtschaft ein paar Zeilen zum Geburtstag zu widmen. Selbst im vergangenen Jahr, als die Fehde der britischen Royals schon in vollem Gange war, hatten Prinz William und Kate Middleton ihrer Schwägerin auf Instagram zum 41. Geburtstag gratuliert.

Krisengerüchte um Harry und Meghan Zuletzt gab es immer wieder Negativschlagzeilen um Meghan Markle (42) und Prinz Harry (38). So machten Gerüchte die Runde, das Paar würde sich streiten. Den Spekulationen zufolge sei der Brite zwischenzeitlich in ein Hotel gezogen, auch über einen möglichen Verkauf der gemeinsamen Villa in Montecito wurde gemunkelt. Eine offizielle Stellungnahme der beiden gab es bisher nicht. Doch bei einem innigen Auftritt Anfang August kreuzten Meghan Markle und Prinz Harry im Partnerlook auf – und präsentierten sich damit als Team.

Statt Meghan: Prinz William und Kate Middleton gratulieren Filmteam im Netz

Besonders pikant ist die Tatsache, dass Prinz William und Kate an Meghans Geburtstag durchaus im Netz aktiv waren: Statt der 42-Jährigen zu gratulieren, sprachen sie jedoch einem Filmteam Glückwünsche aus. Die Dokumentation „Rhino Man“ beleuchtet die Ausmaße der Nashorn-Wilderei in Südafrika und befindet sich im Rennen um einen „Jackson Wild Media Award“. „Glückwunsch an das ‚Rhino Man‘-Team! Eine enorm wichtige Geschichte wird darin erzählt: Schön zu sehen, dass sie anerkannt wird“, drückte das Royal-Paar am 4. August seine Bewunderung auf Twitter aus.

In den vergangenen Wochen haben sich noch weitere Vertraute von Prinz Harry und seiner Gattin entfernt: So soll auch die Freundschaft zwischen Meghan Markle und den Beckhams zerbrochen sein. Verwendete Quellen: Daily Mail; Twitter/KensingtonRoyal