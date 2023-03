„Hat sich nicht entwickelt“: „Let‘s Dance“-Paar Renata und Valentin Lusin haben ihr Baby verloren

Es zerreißt einem das Herz: „Let‘s Dance“-Paar Renata und Valentin Lusin bestätigen voller Trauer, dass sie ihr ungeborenes Baby verloren haben.

Köln – Im Februar verkündete „Let‘s Dance“-Profitänzerin Renata Lusin (35) freudestrahlend, dass sie in der aktuellen Staffel nicht mittanzen kann. Der Grund? Sie ist schwanger. Der wohl schönste Grund, dieses Jahr nur vom Rand des Tanzparketts zuzuschauen. Doch wie sie und Valentin (36) schweren Herzens nun bekannt geben, haben sie das Baby leider verloren.

„Ja, es ist leider wahr. Das Baby hat sich nicht entwickelt“, bestätigt Renata unendlich traurig im RTL-Interview. „Ich kann gerade gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich muss das ganze erstmal verarbeiten“, erzählt die „Let‘s Dance“-Tänzerin weiter. Sie versuche jetzt irgendwie stark zu bleiben.

Gerne hätte Renata ihren Fans selbst von ihrer Fehlgeburt erzählt, bevor es durch die Medien ging. „Nun musstet ihr es durch die Presse erfahren. Ich muss das alles erst einmal für mich verarbeiten und melde mich bald bei euch“, wie sie in ihren Instagram-Storys jetzt verrät. Außerdem bedankt sich der „Let‘s Dance“-Star noch für die lieben Nachrichten ihrer Community: „Das tröstet mich sehr!“.

Renata und Valentin Lusin arbeiten schon länger an ihrer Familienplanung. Schon letztes Jahr verriet das „Let‘s Dance“-Paar, dass sie unbedingt Kinder wollen. Dementsprechend groß war die Vorfreude auf ihr erstes Baby. Doch wäre es nach Renata gegangen, hätte sie ihre Schwangerschaft erst viel später öffentlich gemacht.

„Let‘s Dance“-Star Renata Lusin: „Hätte euch später die Nachricht erzählen wollen“

Da sie aber fest für die 16. Staffel von „Let‘s Dance“ eingeplant war, musste sie die Baby-News schon so früh mitteilen. „Ich hätte euch ehrlich gesagt viel später die Nachricht erzählen wollen. Ich war erst am Montag beim Arzt und aufgrund von ein paar Risiken, die ich habe, hat mir der Arzt abgeraten von zu viel Sport und Stress. Ich muss in den nächsten Wochen erstmal ruhig angehen. Das geht bei Let’s Dance natürlich nicht“, so Renata am 15. Februar in einem Instagram-Video.

Laut jetzigem Stand tanzt Valentin heute trotzdem wie geplant mit Anna Ermakova einen Slowfox. Die Tochter von Boris Becker sprach schon vor dem Sendestart von „Let‘s Dance“ offen über ihre Ängste in dem RTL-Format. Unter anderem machen ihr ihre schlechten Deutschkenntnisse zu schaffen. Verwendete Quellen: RTL, Instagram/renata_lusin