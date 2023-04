Haus Sayn-Wittgenstein: Leihmutter sorgt für Nachwuchs beim deutschen Adel

Von: Annemarie Göbbel

Unerwartet gute Nachrichten von Schloss Berleburg: Carina und Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg erwarten mit Mitte 50 ihr erstes Kind.

Bad Berleburg – Es ist eine kleine Sensation, dass ein Ehepaar mit 54 Jahren noch Eltern werden kann. Denn nicht allen ist das Glück geschenkt, auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Das traurige Schicksal bleibt Prinzessin Carina und Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg nun erspart. Sie haben eine Leihmutter gefunden, die ihr Kind auf die Welt bringen soll.

Spätes Kinderglück für Carina und Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

„Eine Sprecherin von Prinzessin Carina und Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg bestätigt, dass Prinzessin Carina und Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg im Frühsommer ein Kind erwarten“, schreibt die dänische Zeitung Billed Bladet unter Berufung auf eine Pressemitteilung des Schlosses. Das Baby wird von einer Leihmutter ausgetragen. „Prinzessin Carina und Prinz Gustav sind sehr glücklich und dankbar für diese Gelegenheit und danken allen Beteiligten, die geholfen haben, einen rechtsgültigen Weg zu finden“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Bei aller Freude wirft die Entscheidung auch einige Fragen auf. In Deutschland ist Leihmutterschaft nämlich verboten. In Ländern wie der Ukraine, den USA und Indien ist es jedoch erlaubt, ein Baby von einer fremden Frau austragen zu lassen. Unterschieden wird auch in unentgeltliche Leihmutterschaft (möglich in Belgien und den Niederlanden) und kommerzielle Leihmutterschaft, die in der Ukraine erlaubt ist. Hierüber hielt sich das Adelspaar aber bedeckt. Weitere Angaben machte die Sprecherin „im Interesse und zum Schutz des Kindes“ zunächst nicht.

Verwandtschaftsverhältnis zu Königin Margrethe II. von Dänemark (83) Der 54-jährige Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist das älteste von drei Kindern und der einzige Sohn von Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (82, † 2017) und dessen Witwe Benedikte zu Dänemark (78), eine der zwei Schwestern Königin Margrethes (83) von Dänemark, die somit die Tante Gustavs ist. Die standesamtliche und die kirchliche Hochzeit fand am 3. und 4. Juni 2022 auf Schloss Berleburg statt. Zu den wenigen Gästen gehörten auch das dänische Thronfolgerpaar Prinzessin Mary (51) und Prinz Frederik (54).

Die Liebe besteht seit 20 Jahren, die Hochzeit fand erst vor einem Jahr statt

Obwohl Carina und Gustav schon seit 2003 liiert sind, durften sie erst letztes Jahr im Juni heiraten. Das finstere Testament von Gustavs Großvater von 1939, setzte eine „arische, adlige und protestantische“ Ehefrau für den Erben von Schloss Berleburg und den zugehörigen Ländereien voraus. Die amerikanische Autorin Carina Axelsson erfüllte die „Voraussetzungen“ mit ihren schwedisch-mexikanischen Wurzeln nicht. Mit viel Unterstützung seitens seiner Familie konnte Gustav nach einem langen Rechtsstreit seinen Anspruch auf sein Erbe durchsetzen. Der Weg war frei für die Hochzeit mit Carina.

Nach der Hochzeit im letzten Jahr wird Schloss Berleburg bald von Kinderlachen erhellt sein: Carina und Gustav von Sayn-Wittgenstein-Berleburg haben Nachwuchs angekündigt. © PPE/Imago

Dem Kind wird es bei der großen Liebe seiner Eltern auch finanziell gut gehen. In einem Erbstreit um das Fürstenerbe, der in die deutsche Rechtsgeschichte einging, entschied Gustav das Erbe seines Großvaters, das unter anderem aus 13.000 Hektar Wald, Schloss Berleburg und diversen Immobilien im Gesamtwert von etwa 500 Millionen Euro bestehen soll, im Alter von 51 Jahren für sich. Das Amtsgericht Bad Berleburg erteilte ihm am 30. Oktober 2020 den Erbschein. Und auch Tante Margrethe in Kopenhagen dürften die Babynews gefallen, sie feierte erst vor wenigen Tagen ihren 83. Geburtstag auf Schloss Amalienborg. Verwendete Quellen: dpa