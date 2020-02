„Göttlich“: Heidi Klum zeigt sich im Wahnsinns-Kleid - doch über eines freuen sich die Fans noch mehr

Als Topmodel finden sich bestimmt zahlreiche Hingucker in Heidi Klums Schrank. Derzeit wird die Frohnatur allerdings nicht nur wegen eines besonderen Kleides gefeiert.

Heidi Klum postet sich und ihre Modelkollegin Joan Smalls beim Floss-Dance.

Das deutsche Model wird aber nicht nur für ihre Tanzkünste, sondern auch für ihr besonderes Outfit bejubelt.

Doch eines schätzen Heidis Fans noch viel mehr an ihr.

Wenn eine förmlich an der Quelle sitzen dürfte, dann ist es wohl sie: Als erfolgreiches Topmodel müsste Heidi Klum ja mit so manchem namhaften Designer in aller Herren Länder auf Du-und-Du sein. Und sie glänzte auch in der Vergangenheit immer wieder in dem ein oder anderen besonders sehenswerten Outfit. Derzeit ist die 46-Jährige wieder in einem „Wahnsinns-Kleid“ auf Instagram zu sehen - und trotzdem bleibt es etwas anderes, das die Fans noch mehr entzückt.

Heidi Klum postet sich beim Floss-Dance im Wahnsinns-Kleid

„Heidi, dein Kleid ist der Wahnsinnnnnnnn“, staunen die Fans nach ihrem neuesten Instagram-Post, mit dem Heidi Klum eigentlich in erster Linie Werbung für die nächste Folge ihrer Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“ machen will - eine der Kandidatinnen dort prophezeite Heidi ja vor Kurzem sogar ein Baby. So sieht man das deutsche Model neben ihrer puerto-ricanischen Kollegin Joan Smalls und vor einem riesigen „Germany‘s Next Topmodel“-Banner beim Floss-Dance - der neuesten Trendtanzbewegung in den sozialen Medien.

Fans jubeln über Heidis Outfit und deren „Showeinlage“

„Ich liebe es den Flossdance mit dir zu tanzen! Vielen Dank für den Spaß“, wendet sich die gutgelaunte Heidi in ihrem Kommentar direkt an ihre langbeinige Mittänzerin und verlinkt nicht nur auf deren Instagram-Account, sondern fügt natürlich auch gleich noch ein paar Hashtags für ihre Model-Show an. Auf deren nächste Ausgabe freuen sich die Fans zwar schon ganz besonders, wie in den Kommentaren ersichtlich wird, doch zuvor hat es ihnen bereits eben auch Heidis Outfit - ein mit bunten Blumen bedrucktes, weißes Minikleid mit geschickt drappierter Schleppe - besonders angetan. Das halten die User nämlich für besagten „Wahnsinnnnnnnn“ und „so mega“, finden aber gleichzeitig auch Heidis „Showeinlage“ einfach nur „grandios“.

User wissen Heidis Humor zu schätzen

Am allermeisten an dem deutschen Model scheint den Nutzern allerdings deren Fröhlichkeit zu gefallen - und zwar so sehr, dass die manche sogar schon als „Geschenk“ wertschätzen. Dementsprechend loben die Fans auch die „großartige Kombi“ aus Heidis blendendem Aussehen mit ihrem „Sinn für Humor“ und könnten bei „diese[r] Lache am Ende“ des Videos auch sofort selbst mit einstimmen. „Power-Heidi“, „göttlich“, „wunderschön“ und „fantastisch“ schwärmen sie außerdem von der fröhlichen Blondine. Die hat sich auch in der Vergangenheit ja immer wieder gut gelaunt gezeigt - beispielsweise strahlt sie auch auf ihrem Weihnachtspost, wenngleich ein anderer ihr da beinah die Show gestohlen hätte. Ob ihr ihre gute Laune da aber vielleicht vergangen sein dürfte? Letztens schockierte Heidi nämlichmit einer Pfui-Diagnose.

Momentan scheint es ihr zum Glück aber gut zu gehen, denn Heidi Klum steht ja seit Längerem wieder für die Dreharbeiten der neuen Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ vor der Kamera.