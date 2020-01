Heidi Klum: Pure Angst in ihren Augen - entsetzliche Schreie auf der Bühne

Auf Instagram postete Heidi Klum ein Video der amerikanischen Show America‘s Got Talent. Darin ist das Topmodel einer gefährlichen Szene ausgesetzt.

Los Angeles - Mit dem Worten „Why always me?“ (deutsch: Warum immer ich?) postet Heidi Klum ein Video auf ihrem Instagram-Kanal. Zu sehen ist sie darin als Jurymitglied bei der amerikanischen Show „America‘s Got Talent: The Champions“.

Heidi Klum: Geschockte Fans bei „America‘s Got Talent: The Champions“

Für eine Performance des Illusionist MikiDark wurde das Topmodel auf die Bühne geholt. Der Künstler, der mit seinem geschminkten Gesicht etwas an die Band „Kiss“ erinnert, platzierte Heidi Klum vor Moderator Terry Crews, den MikiDark zu seinem Assistenten machte. „Das macht mir ein bisschen Angst“, sagte die 46-Jährige.

Danach zeigte der Illusionist ein Bild von Jurymitglied Simon Cowell in die Kamera und ließ von Heidi ein Eck abreißen, welches er in einem kleinen roten Umschlag verstaute. Im Anschluss warf MikiDark den Umschlag in einen Korb, der mit identisch aussehenden Umschlägen gefüllt war und hing Heidi ein Schild um.

Heidi Klum befürchtet Schlimmes: „Das ist nicht gut“

Anschließend setzte er eine verdunkelte Brille auf und nahm ein Messer in den Mund. Schon jetzt waren sowohl die anderen Jurymitglieder als auch die Zuschauer geschockt. Und auch Heidi konnte nicht ganz glauben, was jetzt passieren würde. „Das ist nicht gut“, vermutete das Model.

Als MikiDark sich mit einer verdunkelten Brille und einem Messer in der Hand von ihr wegbewegte, fragte Heidi entsetzt: „Willst du mir nicht sagen, was ich tun soll? Stillhalten oder weglaufen?“, doch der Magier reagierte nicht und fuhr mit seiner Show weiter fort. „Oh mein Gott, was soll ich jetzt machen?“, rief Heidi Klum* ihren Kollegen zu.

Heidi Klum: Entsetzliche Schreie, als ihr bewusst wurde, was kommt

Doch da ertönte schon ein Countdown, der von vier abwärts zählte. Nun wurde Heidi Klum bewusst, was auf sie zukommen würde und fing an entsetzlich zu schreien. Auch die geschockten Blicke der Zuschauer wurden eingeblendet.

Der Countdown war bei Null angekommen und Moderator Terry Crews entleerte den Korb mit den Briefumschlägen über Heidis Kopf. MikiDark holte aus und warf das Messer mit hohem Tempo in Richtung Heidi. Natürlich traf er die Scheibe und nicht das Model selbst.

Heidi Klum: Fans machen sich teilweise über ihre Reaktion lustig - „Weil du unartig bist, nicht wahr?“

Doch auf Instagram gehen die Meinungen zu Heidis Reaktion auseinander. Manche sind froh, dass der 46-Jährigen nichts passiert ist. Andere wiederum meinen, dass ihr Schrei „ein Glas in meiner Hand zerbrochen“ habe und sie ihren Schrei als neuen Klingelton verwenden sollte. Auch Kommentare wie „That scream... Holy shit“ (“Dieser Schrei... Heilige Scheiße“) sind unter dem Video-Post zu lesen. Nach Zuspruch hört sich das eher nicht an.

Ein User beantwortet sogar die Frage „Warum immer ich?“ von Heidi mit „Because you are naughty aren‘t u???“ (deutsch: „Weil du unartig bist, nicht wahr?“). Auf was genau der Kommentar anspielt, geht allerdings nicht daraus hervor.

Neben „America‘s Got Talent“, „Germany‘s next Topmodel“ und „Queen of Drags“ wird Heidi Klum bald auch auf Amazon in ihrer neuen Show „Making The Cut“ zu sehen sein. Beim ersten Auftritt zur neuen Show überraschte Heidi Klum mit ihrem Outfit.

Heidi Klum: Video weckt noch andere Erinnerungen

Außerdem weckte das Video bei den Instagram-Usern noch andere Erinnerungen. Viele kommentierten, dass der Illusionist bereits beim „Supertalent“, dem deutschen Pendant zu „America‘s Got Talent“, zu sehen war und mit der gleichen Show ins Finale kam. Damals habe er Sarah Lombardi auf die Bühne geholt.

