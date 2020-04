Heidi Klum: Panne bei Instagram? Model-Mama zeigt, was sonst niemals zu sehen ist

Ups! Da war Heidi Klum wohl etwas unaufmerksam: Auf einem ihrer Insta-Posts aus der „Corontäne“ zeigt das Model aus Versehen etwas, das sie sonst nie zeigt.

Model Heidi Klum* befindet sich wie fast die ganze Welt derzeit in „Corontäne“ .

befindet sich wie fast die ganze Welt derzeit in . Die vierfache Mutter gewährte bereits vor Corona ihren Fans auf Instagram beinahe täglich sehr private Einblicke .

beinahe täglich sehr . Auf einem Foto zeigt sie jetzt das, was sie sonst wirklich nie zeigt. War das ein Versehen oder Absicht?

Los Angeles - Wer Model und GNTM-Macherin* Heidi Klum auf Instagram folgt, der bekommt so einige private Einblicke geboten. Heidi - für ihre Offenheit und Freizügigkeit bekannt - versteckt kaum ein Detail, das ihr Privat- und Liebesleben mit Musiker Tom Kaulitz* betrifft. Nur eine Sache ist ihr immer schon hoch und heilig: Jetzt passierte ihr allerdings eine Panne. Ist die „Corontäne“ schuld daran, dass das Model plötzlich unaufmerksam wird und etwas zeigt, das sie sonst wirklich nie zeigt?

Heidi Klum passiert Insta-Panne: sie zeigt, was sie sonst wirklich nie zeigt

Mit dieser Enthüllung hat wohl keiner gerechnet - ob es der Model-Mama selbst aufgefallen ist?! Auf einem ihrer letzten Posts sieht man Heidi von hinten auf ihrem Bett sitzend. Während sie ihre Katze auf dem Fensterbrett fotografiert, guckt neben ihr Anton - der Familienhund, der fast so groß ist wie Heidi selbst - mit ihr aus dem Fenster.

Zusammen genießen sie wohl den tollen Ausblick auf die untergehende Sonne über Los Angeles. Aber es ist nicht der Riesenhund, der irritiert - denn den haben die Fans ja schon auf vielen Fotos zu Gesicht bekommen. Es ist auch nicht die Brille, die Heidi jetzt trägt und mit der man sie sonst üblicherweise nicht kennt. Es ist etwas anderes, das das Model enthüllt - und das sie so, wie es scheint, selbst nicht auf dem Schirm hatte.

Heidi Klum passiert Insta-Panne: Sie zeigt, was sie sonst wirklich nie zeigt

Links neben Heidi an der Wand hängt ein Foto von ihr und ihrer ältesten Tochter Leni*, auf der das komplette Gesicht der sonst so gut versteckten Tochter von Heidi Klum zu erkennen ist. Die inzwischen 15-jährige Teenagerin, deren Vater Flavio Briatore ist, ist auf dem Foto noch deutlich jünger. Da Heidi jedoch noch nie das Gesicht eines ihrer Kinder in der Öffentlichkeit gezeigt hat, ist dieser Schnappschuss eine echte Besonderheit. Endlich ist auch die Ähnlichkeit zwischen der schönen Mutter und ihrem genauso hübschen Mini-me zu sehen.

Ob die viele Zeit zuhause wegen der Corona-Pandemie das Model und die Entertainerin* unaufmerksam hat werden lassen? Oder lockert Heidi gerade ihre mütterlichen Prinzipien und gewährt Leni mehr Freiheit? Schließlich hat diese inzwischen ihren eigenen Insta-Account, auf dem sich Klein-Heidi jedoch bisher auch noch eher bedeckt hielt.

